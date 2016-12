Meine zweite Leckerei zur Aktion von „Post aus meiner Küche„. In meinem Paket an meine Tauschpartnerin steckte ein Glas mit selbstgemachtem Caramel-Konfekt. Den Caramel habe ich mit einem selbstgemachten Walnuss-Crunch bedeckt, dann in Scheiben geschnitten und mit Schokolade überzogen.



Verpackt habe ich das Konfekt in einem stabilen Glas, damit es frisch und unzerdrückt bei meiner Tauschpartnerin ankommt. Ich habe mir gedacht, dass man so ein Bonbonglas immer gebrauchen kann. Für das Rezept habe ich etwas experimentiert, aber letztendlich ist dabei etwas sehr, sehr Leckeres heraus gekommen.

Walnuss-Crunch ist auch so eine Erfindung aus der Not, denn ich hätte gerne kleine gebrannte Mandel-Stückchen auf der Oberfläche verteilt. Aber ihr wisst ja, ich konnte nicht einkaufen und so habe ich brav alle Walnüsse geknackt, die ich im Haus hatte, sie zerkleinert und dann mit Zucker und einem Hauch Zimt in der Pfanne karamelisiert. Ich war selbst ganz erstaunt, denn das schmeckt großartig!

Caramel-Konfekt mit Walnuss-Crunch und Schokoüberzug

Zutaten für das Caramel

1 Esslöffel Honig

180 ml Milch

400 g Zucker

115 g Butter

1 Prise Salz

1 Prise Liebe

1 gehäufter Teelöffel Vanillezucker

400 ml gezuckerte Kondensmilch

1/4 Teel. Zimt

Butter für die Form

Zutaten für den Caramel-Crunch

200 g Walnüsse (geschält)

150 g Zucker

2 Teelöffel Vanillezucker

80 ml Wasser

1 Prise Salz

1/2 Teelöffel Zimt

Für den Schokoüberzug

200 g Zartbitter-Schokolade

Zuerst muss die Form gebuttert werden, dafür ist in der Zwischenzeit keine Zeit, weil man mit Rühren beschäftigt ist.

Honig, Milch, Zucker, Butter, Vanillezucker und Salz in einem Topf erhitzen und so lange rühren, bis der Zucker sich vollständig aufgelöst hat. Die gezuckerte Kondensmilch hinzufügen und unter ständigem Rühren so lange kochen, bis ein zähflüssiger tiefgoldbrauner Caramel entstanden ist. Vorsichtig in die Form (ca. 15 x 30) gießen – das Caramel ist sehr heiß und Verbrennungen können sehr schmerzhaft sein.

Walnüsse, Zucker, Vanillezucker, Wasser, Salz und Zimt in eine Pfanne geben und aufkochen. Es ist ganz wichtig kontinuierlich zu rühren, damit nichts anbrennt. Im ersten Schritt wird sich dern Zucker auflösen, dann verdampft das Wasser und eine knackige Kruste entsteht. Die Walnüsse sollen keinen Glanz haben, sondern trocken und knackig zum Schluss sein. Der entstandene Walnuss-Crunch wird auf der warmen Caramel-Masse verteilt und leicht in die Oberfläche eingedrückt.

Das Caramel am besten über Nacht in der Form abkühlen lassen, dann stürzen und in Würfel schneiden.

Die Schokolade über einem Wasserbad schmelzen und die Caramel-Würfel an der durch den Crunch von oben auf einen Zahnstocher spießen. Die Caramel-Stücke werden in die Schokolade getaucht und danach z.B. auf in die Pappe auf einer Karton-Oberfläche gespießt, damit sie trocknen können.

Wer mag, wickelt die Stücke in Sahnetrennpapier. Ich bewahre das Caramel-Konfekt in einem Glas auf.



Dieses Caramel-Konfekt bewahrt ihr am Besten kühl auf, damit die Schokolade nicht schmelzen kann. Für die Zubereitung müsst ihr schon ein bisschen Zeit einplanen, aber ich bin immer der Meinung, dass das keine Rolle spielt, wenn man jemanden damit eine Freude machen kann.

Ich hoffe, ihr habt es Heiligabend schön gehabt? Verratet ihr, über welches Geschenk ihr euch am meisten gefreut habt? Ich bin gespannt!

Alles Liebe

miho