Guinness Kekse - Rezept mit ganz viel Schokolade - herzelieb

Ich bin total verliebt in diese Guinness Kekse! Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein kühles Guinness ganz besonders gern mag! Aber ich trinke es nicht nur gerne, ich backe und koche auch gerne mit Stout! Aber keine Angst, man schmeckt den Biergeschmack nicht heraus, denn das Bier verleiht dem Gebäck nur eine malzige Note. Die ich übrigens sehr liebe!

Ich backe diese Guinness-Kekse ausschließlich mit dunkler Schokolade. Sehr hübsch werden sie, wenn man backstabile weiße Schoko-Chunks in den Teig gibt und etwa die Hälfte der Zartibtterschokolade dadurch ersetzt. Und nun kann es doch eigentlich schon losgehen, oder? Frei nach dem Motto – ich backe gerne mit Guinness und manchmal gebe ich davon auch ein bisschen davon in den Teig!

Guinness Kekse

Zutaten für die Guinness Kekse

190 g Mehl

1 Prise Salz

etwas Zitronenabrieb

30 g Kakao (stark entölt)

80 g brauner Zucker

40 g Puderzucker

100 g Butter

2 Prisen Liebe

1 Esslöffel Honig

1 Ei

50 ml Guinness

160 g Zartbitterschokolade

Zubereitung der Guinness Kekse

Zunächst alle trockenen Zutaten bis auf die Zartbitterschokolade gründlich vermischen. Butter in kleine Stücke schneiden. Dann zusammen mit dem Honig, dem Ei und dem Guinness zu den trockenen Zutaten geben. Die Schokolade hacken und dazu geben. Alle Zutaten gründlich und zügig miteinander verkneten. Jetzt den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie einwickeln. Diese Teigkugel soll im Kühlschrank eine gute Stunde ruhen.

Nach der Ruhezeit den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und zwei Backbleche mit einer Backmatte oder Backpapier auslegen. Dann den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und die Teigkugel abwiegen. Das Gewicht durch 20 teilen und entsprechend große Teigkugeln formen.

Die Teigkugeln mit etwas Abstand auf die Backbleche legen und jedes Blech ca. 18 Minuten backen. Anschließend die Kekse auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Tipps

Die Kekse könnt ihr mit etwas Zimt noch verfeinern.

Diese Guinness Kekse können nicht eingefroren werden.

Der Teig bleibt im Kühlschrank für 2 Tage frisch

Ich friere den Keksteig nicht ein, weil mir das wegen des Ei´s zu heikel ist.

Die fertigen Kekse sind in einer Blechdose gut aufgehoben.

Die Herzen auf dem Bild sind mit Hilfe einer Schablone entstanden.

Hin und wieder könnt ihr natürlich einen Schluck von dem Guinness nehmen, wenn ihr es mögt, es backt sich dann viel schwungvoller! Wer allerdings gar nicht auf den Geschmack steht, der kann sich ja vielleicht noch an meinem hammerguten und saftigen Guinness-Kuchen versuchen. Ein Kuchen, der bei mir daheim ganz hoch im Kurs steht und einfach immer geht! Und wenn ihr noch ein Geschenk für Weihnachten sucht, dann schaut euch meinen Bierlikör an – der schmeckt nämlich so gaaar nicht nach Bier und ist einfach nur superlecker und süffig!

Lasst euch alles gut schmecken und genießt den Tag

Alles Liebe

miho