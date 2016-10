Kürbis Baguette mit Haselnüssen - ein Rezept für Kürbis Brot

Mir ist aufgefallen, dass ich noch kein einziges Rezept für Kürbis Brot auf herzelieb habe. Das muss sich aber sofort ändern! Denn ich backe nahezu das ganze Jahr leckere Kürbisbrote und zwar in vielen Variationen. Im Herbst verarbeite ich die Kürbisse zu Kürbismus, welches ich einfriere. So habe ich immer genug davon im Froster und dem Kürbisglück steht nichts mehr im Weg!

Kürbisbrot mit Haselnüssen ist ganz besonders aromatisch! Die Aromen passen großartig zusammen und ihr solltet die Kombination auch einmal in einem Mittagessen ausprobieren – gebratener, gut gewürzter Kürbis mit zerstoßenen Haselnüssen ist ein Gedicht und schmeckt sensationell zu Nudeln! Aber jetzt verarbeiten wir beide Zutaten erstmal zu einem genialen Kürbisbaguette!

Kürbis Baguette mit Haselnüssen – Rezept

Zutaten für das Kürbis Baguette

1 reifer Hokkaido-Kürbis

50 ml lauwarmes Wasser

2 Teelöffel Zucker

1/2 Würfel Hefe

700 g Dinkelmehl (Typ 630)

1 Prise Liebe

100 g gemahlene Haselnüsse

2 Esslöffel Öl

1 Biozitrone

1 Esslöffel Salz

Kürbis Baguette mit Haselnüssen – die Zubereitung

Zunächst den Backofen auf 220 Grad vorheizen und ein Backblech mit einer Backmatte oder Backpapier belegen. Dann den Hokkaido-Kürbis waschen,halbieren, entkernen und dann in gleichmäßige Spalten schneiden. Die Kürbis-Spalten auf dem Blech verteilen und im Backofen in etwa 20-30 Minuten durchgaren. In der Zwischenzeit das lauwarme Wasser in eine Schüssel füllen und den Zucker einrühren. Danach die Hefe in die Flüssigkeit bröckeln und darin auflösen. Fünf Esslöffel Dinkelmehl hinzufügen, umrühren und etwa fünf Minuten stehen lassen.

Arbeitschritte bis zur zweiten Gehzeit von 30 Minuten

Während der Vorteig geht, vermischt ihr das Dinkelmehl mit den Haselnüssen und reibt die Schale fein von der Zitrone. Die abgekühlten Kürbisspalten fein pürieren und 700 Gramm davon abwiegen und nach der ersten Gehzeit zum Vorteig geben. Anschließend die Mehl-Nuss-Mischung auf den Vorteig schütten und darauf die zwei Esslöffel Öl gießen. Zum Schluss das Salz auf die anderen Zutaten streuen und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Je kräftiger ihr knetet, desto fluffiger wird das Brot. Jetzt die Schüssel mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort ungefähr 60 Minuten gehen lassen.

Arbeitschritte bis zur dritten Gehzeit von 30 Minuten

Den Teig vorsichtig in 4 Stücke teilen und auf ein Baguetteblech geben. Alternativ könnt ihr auch zwei Brotformen mit dem Teig füllen. Die Kürbisbrote jetzt mit einem feuchten Tuch abdecken und noch einmal 30 Minuten gehen lassen.

Kürbis Baguette backen

Den Backofen während der Gehzeit auf 190 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Backblech in den Ofen schieben und die Brote in etwa 45 – 50 Minuten fertig backen.

Tipps

Mit gerösteten Haselnüssen schmeckt das Brot noch aromatischer. Die gemahlenen Nüsse in einer trockenen Pfanne goldbraun anrösten.

Je mehr Schale ihr vom Hokkaido-Kürbis verarbeitet, desto gelber wird das Brot

Ich friere das Brot in Scheiben ein und backe es im Toaster auf.

Das Brot könnt ihr gut abwandeln. Es schmeckt großartig mit gemahlenen und gerösteten Walnüssen oder Kürbiskernen.

Versucht einmal das Brot mit Kräutern wie Rosmarin oder Thymian zu backen.

Kürbiskern- oder Haselnussöl passen fantastisch zu diesem Brot.

Aus diesem Teig lassen sich tolle Brötchen backen. Die Backzeit verringert sich auf 10 – 15 Minuten.

Mit diesem Rezept könnt ihr 4 Baguette oder zwei Brote backen! Das erste Brot wird bei uns noch warm mit etwas Butter und Salz gegessen. Das zweite Brot hält sich locker in paar Tage! Der Kürbis sorgt dafür, dass das Kürbisbrot nicht so schnell altbacken wird.

Guten Appetit und alles Liebe, ihr Lieben!

