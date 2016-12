Mit dieser Mandarinenmarmelade könnt ihr das wundervolle Aroma dieser lieblichen Zitrusfrucht einfangen. Das Rezept für diese Marmelade kommt ganz ohne Gelierzucker aus! Weihnachtliche Gewürze wie Zimt, Nelke, Kardamom und Anis harmonieren perfekt mit der Mandarine und sie geben der Marmelade den gewissen Pfiff.

Ihr braucht für dieses Rezept unbedingt Bio-Früchte, denn die es werden auch die Schalen verarbeitet. Das einzige, was auf keinen Fall in die Mandarinenmarmelade darf, sind die Kerne, denn die sind wirklich bitter. Die weiße Haut, enthält nur wenig Bitterstoffe, aber viele Ballaststoffe, eine Menge Vitamin C und Bioflavonide, die gerade ganz schön in Mode sind, weil sie freie Radikale fangen können.



Obwohl ich normalerweise gerne regional einkaufe, kommt es zu besonderen Gelegenheiten vor, dass ich mir die unbehandelten Orangen, Zitronen und Bitterorangen direkt auf Mallorca bei Fet a Sóller bestelle.

Rezept für Mandarinemarmelade

Zutaten für die Mandarinenmarmelade

1200 g unbehandelte Mandarinen

1 Bio-Orange

1 Bio-Zitrone

700 g brauner Zucker

1 Teelöffel Vanillezucker

200 ml Wasser

1 Zimtstange

1 – 2 Gewürznelken

1 Sternanis

1 Prise Liebe

1-2 Kapseln Kardamom

Zubereitung der Mandarinenmarmelade

Im ersten Schritt werden alle Zitrusfrüchte gründlich unter lauwarmen Wasser gewaschen. Etwa 1000 g der Mandarinen zuerst mit Schale vierteln und vorsichtig alle Kerne entfernen. Anschließend die Mandarinen in sehr feine Stücke schneiden und diese mit dem Saft in einen Topf geben. Mit einem Sparschäler die Schale von der Orange und der Zitrone abschälen. Etwa die Menge eines Teelöffels sehr fein hacken und zu den Mandarinen im Topf geben.

Die Orange, die Zitrone und die restlichen Mandarine halbieren, auspressen und den Saft in den Topf gießen. Mit Wasser aufgießen. Die Zimtstange 2 mal durchbrechen und die übrigen Gewürze aus der Kapsel lösen und im Mörser leicht anstoßen, bevor sie in einem Mullsäckchen oder einem Gewürzsieb in den Topf gelegt werden. Alle Zutaten zusammen aufkochen und bei mittlerer Hitze in ca. 20 Minuten unter ständigem Rühren bis zur richtigen Konsistenz einkochen.

Kurz vor Ende der Kochzeit werden die Gewürze aus der Marmelade entfernt. Die Marmelade in sterilisierte Twist-Off Gläser füllen, die sofort verschlossen werden.

Ich drehe die Gläser mit der Mandarinenmarmelade für eine Weile auf den Kopf. Obwohl ich weiß, dass das eigentlich nicht nötig ist, kann ich es mir einfach nicht abgewöhnen.

Wenn die Marmelade keine groben Stücke enthalten soll, kann die Masse kurz bevor der Kochvorgang beendet ist, püriert werden. Ganz wichtig ist nur, dass die Mandarinenmarmelade noch einmal gründlich aufgekocht wird.

Um zu testen, ob die Mandarinenmarmelade auch fest wird, kann eine Gelierprobe durchgeführt werden. Dazu wird ein Teelöffel auf eine Untertasse gegeben. Wenn die Masse abgekühlt ist, stupst an sie mit dem Finger an und wenn sie kleine Wellen bilden, ist die Mandarinenmarmelade fertig.

Vielleicht wundert ihr euch, dass ich keinen Gelierzucker für diese Marmelade verwende. Die Schalen von Zitrusfrüchten sind besonders pektinreich. Pektin sorgt dafür, dass die Fruchtmasse geliert – eine Zugabe von Geliermittel ist also nicht nötig. Ganz nebenbei wird aus Zitrusschalen, die als Abfallprodukt gelten, Pektin hergestellt. Denkt aber daran, dass die Mandarinenmarmelade nicht ganz so fest wird, wie ihr es vielleicht sonst gewohnt seid. Wer eine festere Marmelade möchte, fügt Gelierzucker hinzu.

Dieses Rezept eignet sich für Marmeladen aus allen Zitrusfrüchten – ganz gleich, ob Zitrone, Orange oder Bitterorange.

Viel Spaß beim Nachmachen, ihr Lieben und alles Liebe

miho