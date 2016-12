Pinienküsse - Kekse, die nach Winter schmecken - herzelieb

Ich liebe klassische Keks-Rezepte wie Vanillekipferl oder Schmalznüsse! Aber manchmal darf es auch ein ungewöhnliches Rezept sein! Der Teig für die Pinienküsse ist bei diesem Rezept in fünf Minuten zusammengerührt. Das klingt ein bisschen nach Zauberei, oder?

Hier wird aber nicht gezaubert! Diese Kekse sind glutenfrei und werden ohne Mehl gebacken. Hauptbestandteil sind Mandeln und Pinienkerne und das macht so herrlich nussig! Also ran an die Zutaten schnell zusammengerührt – nur noch kurz backen und schon könnt ihr diese Pinienküsse genießen!

Pinienküsse – Rezept für Pinienkekse

Zutaten für die Pinienküsse

200 g gemahlene, blanchierte Mandeln

150 g Pinienkerne

1/2 Zitrone

1 Prise Liebe

250 g Zucker

1 Prise Salz

2 Eiweiß

Pinienkerne für die Deko

Zubereitung der Pinienküsse

Zunächst die gemahlenen Mandeln in eine Schüssel geben, anschließend die Pinienkerne grob hacken und dazu geben. Dann die Schale der halben Zitrone fein abreiben und zusammen mit dem Zucker, dem Salz hinzufügen. Die zwei Eiweiß anschließend mit einer Gabel leicht aufschlagen und untermischen.

Jetzt den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und zwei Backbleche mit Backpapier oder Backmatten belegen. Mit einem Löffel nun kleine Teighäufchen auf die Bleche setzen und einige Pinienkerneg darauf setzen. Die Pinienküsse 10 – 12 Minuten backen, bis sie ganz zart gebräunt sind. Zum Schluss auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Achtung! Die Kekse zunächst leicht auskühlen lassen! Sie fallen auseinander, wenn sie zu heiß vom Blech genommen werden!

Tipps

Die Pinienküsse sollten in einer Blechdose aufbewahrt werden.

Die Mengenangaben für Mandeln und Pinienkernen können je nach Geschmack vertauscht werden.

Die Kekse sind etwa 2 Wochen haltbar.

Wer keine Pinienkerne mag, der kann auch Walnüsse verwenden. Aber dann sind es Walnussküsse *zwinker*!

Zucker ist ein wichtiger Bestandteil in diesem Keks, wer Zucker reduzieren möchte, sollte eine geringe Menge zur Probe backen.

Ein Teelöffel gehackter Rosmarin gibt den Pinienküssen den gewissen Pfiff.

Ungewöhnliche Keksrezepte liebe ich! Genau deswegen würde mich sehr interessieren, welche Kekse eure Favoriten sind, wenn es einmal nicht um die Klassiker geht. Habt ihr ein geheimes Familienrezept oder eine ungewöhnliche Geschmackskombination? Vielleicht ein traditionelles Rezept aus eurer Region, das kaum jemand kennt? Immer her damit! Ich bin entdecke so gern Neues!

Ich wünsch euch viel Spaß mit diesem Rezept und alles Liebe

miho