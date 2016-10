Pytt i Panna - ein leckeres Alltags-Rezept aus Schweden

Ich hab euch ein Rezept für Pytt i Panna mitgebracht! Falls ihr euch fragt, was denn das schon wieder ist, verrate ich an dieser Stelle, dass unsere Bratkartoffeln oder das Bauerfrühstück diesem schwedischen Klassiker sehr ähnlich sind. Allerdings geht es in diesem Rezept nicht um Allerwelts-Bratkartoffeln! Pytt i Panna bedeutet übersetzt so viel wie „Kleines in der Pfanne“.

In Schweden würfelt die fleißige Hausfrau die Zutaten ganz klein, brät sie alle einzeln an und vermischt sie erst ganz zum Schluss. Dazu gehört pro Portion ein rohes Eigelb! Wer das Gericht ganz traditionell serviert, der reicht das Ei in einer halben Eierschale dazu.

Normalerweise verwenden die Schweden für dieses Gericht alles, was in den letzten Tagen übrig geblieben ist. Ich liebe die üppige Luxusvariante mit frischen Zutaten und Fleisch! Möchtet ihr das Rezept mit Resten kochen oder abwandeln? Dann hab ich unter dem Rezept einige Tipps für euch!

Pytt i Panna – Rezept

Zutaten für das Pytt i Panna

500 g festkochende Kartoffeln

2 Esslöffel Butterschmalz

500 g Rindfleisch

250 g Räucherspeck

300 g Zwiebeln

1 Prise Liebe

Salz und Pfeffer

Petersilie

4 Eier

Zubereitung des Pytt i Panna

Zuerst die Kartoffeln waschen, schälen und 0,5 Zentimeter kleine Würfel schneiden. Anschließend das Butterschmalz in der Pfanne erhitzen und die rohen Kartoffeln in die Pfanne schütten. Jetzt heißt es geduldig sein! Nicht zu sehr rühren während die Kartoffelwürfelchen in der Pfanne gut bräunen.

Inzwischen werden die übrigen Zutaten vorbereitet! Das Rindfleisch und den Räucherspeck ebenfalls in feine Würfel schneiden und dann getrennt voneinander zur Seite Stellen. Danach die Zwiebel schälen und fein hacken.

Wenn die Kartoffeln gebräunt sind, werden sie aus der Pfanne genommen. Eventuell noch einmal Fett in die Pfanne geben und nacheinander die anderen Zutaten goldbraun anbraten.

Erst ganz zum Schluss werden alle Zutaten zusammen erneut in die Pfanne gegeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt müsst ihr nur noch die Eier trennen, das Pytt i Panna auf den Tellern verteilen und das Eigelb in einer halben Eierschale dazu reichen. Dekoriert wird das Gericht mit gehackter Petersilie.

Tipps für das Pytt i Panna

Übrig gebliebene Kartoffeln vom Vortag lassen sich für dieses Gericht wunderbar verwenden.

Es ist vollkommen egal, ob ihr Pellkartoffeln, Salzkartoffeln oder rohe Kartoffeln für dieses Gericht verwendet!

Übrig gebliebener Braten oder Fleischwurst schmecken fantastisch im Pytt i Panna.

Statt des rohen Eigelbs, könnt ihr auch ein Spiegelei dazu geben.

Pytt i Panna schmeckt auch sehr gut mit Räucherfleisch wie Kassler.

In vielen Gegenden in Schweden wird klein gewürfelte rote Bete mit ins Gericht gegeben.

Lasst euch dieses Pytt i Panna gut schmecken. Es ist ein bisschen Schnippelarbeit, aber dafür schmeckt es dann auch nochmal so gut! Rohes Ei ersetzt bei diesem Gericht die Sauce. Aber wenn ihr unbedingt möchtet, könnt ihr natürlich auch ein wenig Ketchup dazu essen. Für mich ist das Gericht so wie es ist, am Allerbesten.

Alles Liebe

miho