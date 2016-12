Rote Bete Risotto mit Grünkohl - herzelieb

Dieser Beitrag mit dem Rezept für das Rote Bete Risotto mit Grünkohl entstand in Kooperation mit REWE und enthält Werbung.

Kochbücher ziehen mich magisch an! Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich als eine der Ersten einen Blick in das neue Kochbuch „Deine Küche“ von REWE schauen durfte! Das Buch trägt den Untertitel „Eine Reise durch den Winter“ und enthält über 150 einfach raffinierte Rezepte und Ideen. Als ich einen Blick in das Buch warf, war ich überrascht! Nahezu alle Rezepte sprachen mich sofort an!

Meine Begeisterung lag zum einen mit Sicherheit an den geschmackvollen und äußerst ansprechenden Fotos und der hochwertigen Aufmachung begründet – zum anderen ganz bestimmt auch an den ungewöhnlichen, raffinierten und dennoch einfachen Kompositionen. Das Rote Bete Risotto mit Grünkohl passt fantastisch zu herzelieb und der Region im äußersten Norden in der ich lebe. Grünkohl ist ein großes Thema bei uns an der Küste! Zusammen mit der roten Bete ergibt das ein spannendes Gericht, das nicht nur Comfort Food vom Feinsten ist, sondern auch ein echter Augenschmaus.

Rote Bete Risotto mit Grünkohl – das Rezept

Zutaten für das Rote Bete Risotto mit Grünkohl

200 g frische Rote Bete

2 Schalotten

200 ml Rote Bete Saft (frisch)

150 ml Wasser

1 Teelöffel Gemüsebrühe

1 EL Olivenöl

125 g Risottoreis

80 g Parmesan

1 Prise Liebe

1 Spritzer Zitrone

etwas Zitronenabrieb

1 Esslöffel Butter

1 Lorbeerblatt

Salz und Pfeffer

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

140 g Grünkohl (zarte Blätter)

30 g Butterschmalz

25 g Walnüsse

1 Zimtstange

Salz, Pfeffer

Zubereitung des Rote Bete Risottos mit Grünkohl

Zunächst die Rote Bete und die Schalotten schälen und in kleine Würfel schneiden. Dann den Rote Bete Saft zusammen mit dem Wasser aufkochen und den Teelöffel Gemüsebrühe hinzufügen.

Im nächsten Schritt das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und darin den Risottoreis anschwitzen. Die gewürfelte Rote Bete und die Schalotten sowie das das Lorbeerblatt hinzufügen und kurz mit anschwitzen.

Etwas Flüssigkeit hinzufügen und unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze einkochen lassen. Erst Flüssigkeit hinzufügen, wenn die vorherige Portion eingekocht ist. Nach etwa 15 Minuten sollte der Reis gar sein. Den Parmesan grob Hobeln und die Hälfte davon zusammen mit der Butter, dem Zitronensaft und dem -abrieb unter den Reis rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann abgedeckt zur Seite stellen, damit der Reis nicht zu stark auskühlt.

Vorbereitung des Grünkohls

Jetzt die Zwiebel schälen, halbieren und dann in feine Streifen schneiden. Danach den Knoblauch schälen, halbieren und sehr fein würfeln. Den Grünkohl in feine Stücke zupfen.

Anschließend das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebelstreifen, die Knoblauchwürfel, die Grünkohl-Stücke sowie die Walnüsse und die Zimtstange in der Butter kräftig anbraten. Danach die Temperatur reduzieren und bei mittlerer Hitze weitere drei bist fünf Minuten weitergaren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Das Rote Bete Risotto auf zwei Schüsseln verteilen, den Grünkohl darauf anrichten und heiß servieren!

Tipps

Statt des Grünkohls könnt ihr auch Spinat verwenden, die Garzeit beträgt dann nur noch zwei Minuten.

Etwas kerniger wird das Gericht mit gehackten Haselnüssen statt der Walnüsse.

Wer keine Schalotten im Haus hat, kocht das Rote Bete Risotto mit roten oder gelben Zwiebeln.

Das Wasser ersetze ich gerne zur Hälfte mit etwas trockenem Rotwein.

Ich habe das Rezept mit Zitronensaft und Zitronenabrieb abgewandelt, denn ich persönlich finde, dass die Säure des Saftes und die Zitrusnote aus der Schale das Gericht perfekt abrunden. Zu der erdigen Geschmacksnote der Roten Bete passt das meiner Meinung nach perfekt und sorgt für Harmonie.

Ich habe mir noch ein zweites Gericht aus dem Buch ausgesucht – das Rezept gibt es demnächst hier auf herzelieb! Solltet ihr das Buch entdecken, schaut es euch an und bildet euch eure eigene Meinung. Das Kochbuch „Deine Küche“ gibt es exklusiv nur bei REWE und im Lieferservice. Es erhält von mir eine absolute Empfehlung und ich werde es zu Weihnachten meiner Freundin schenken (wir sind ja hier unter uns …)

Guten Appetit und alles Liebe

miho