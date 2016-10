Kuchen-Pizza - diese Birnen-Pizza ist bei uns der Hit!

Little Pear Pizzas | Kleine Birnen-Pizza This little Pear Pizzas are made with Marzipan, cardamom, cinnamom, honey and pistacios /easy and quick // Original Recipe by herzelieb.de "4-5 Pizza" 100 ml lauwarmes Wasser 1 Esslöffel Zucker 150 ml lauwarme Milch 25 g Hefe 400 g Mehl 1 Teelöffel Kardamom 1/2 Teelöffel Salz 2 Esslöffel neutrales Öl 100 g Creme Fraiche 1/2 Teelöffel Zimt 200 g Marzipan 4 – 5 Birnen 75 g flüssiger Honig 100 g gehackte Pistazien Minze oder Melisse für die Deko