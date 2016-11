Vollkorn-Dinkelbrötchen über Nacht - ein toller Start in den Tag! - herzelieb

Frische Dinkelbrötchen backen – ohne großen Zeitaufwand am Morgen? Kein Problem, setzt den Teig nach diesem Rezept doch am Abend vorher an und lasst ihn über Nacht einfach im Kühlschrank gehen! Am nächsten Morgen ist der Arbeitsaufwand absolut überschaubar!

Das heißt nicht, dass der Teig dann keine Arbeit macht. Trotz der Gehzeit in der Nacht benötigt ihr etwa eine Stunde am Morgen. In dieser Zeit teilt ihr den Teig und bringt die Teiglinge in Form. Dann habt ihr 40 Minuten ganz für euch. Trinkt einen Kaffee, lest Zeitung und genießt einfach die Ruhe bis ihr die Brötchen für 15 Minuten in den Ofen schiebt. Kennt ihr einen schöneren Start in den Tag?

Vollkorn-Dinkelbrötchen (8 Stück)

Zutaten für die Vollkorn-Dinkelbrötchen

100 ml Milch

1 Teelöffel Zucker

1 Würfel frische Hefe

200 g Dinkel-Mehl (Typ 630)

600 g Dinkel-Vollkornmehl

1 Prise Liebe

500 ml Buttermilch

200 g Dinkelgrieß

14 g Salz

2 Esslöffel Olivenöl

Zubereitung der Vollkorn-Dinkelbrötchen

Zuerst die Milch erwärmen bis sie lauwarm ist und in eine große Schüssel gießen. Den Zucker darin auflösen, dann die Hefe in die Flüssigkeit bröckeln und so lange rühre, bis sie sie aufgelöst ist. 4 Esslöffel Dinkelmehl unterrühren. Die Schüssel mit einem Tuch abdecken und 10 Minuten an einen warmen Ort stellen.

In der Zwischenzeit die Buttermilch ebenfalls leicht erwärmen, das restliche Dinkelmehl und das Dinkel-Vollkornmehl mit dem Grieß sowie dem Salz mischen. Die Buttermilch nach der ersten Gehzeit in die Schüssel geben, das Olivenöl hinzufügen und anschließend alle Zutaten zusammen mit dem Mehl zu einem leicht klebrigen Teig verarbeiten. Ich knete den Teig in der Küchenmaschine fast 10 Minuten!

Eine Schüssel innen ganz leicht einfetten und den Teig hineinlegen. Mit einem Deckel verschließen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Das Teigvolumen verdoppelt sich fast, wählt deshalb bitte eine ausreichend große Schüssel aus.

Am nächsten Morgen

Den Teig vorsichtig aus der Schüssel nehmen und auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen. Damit ihr die Poren, die die Brötchen so schön fluffig machen, nicht zerstört, dürft ihr den Brötchenteig nun auf keinen Fall mehr kneten! Teilt den Teig jetzt mit einem Messer in acht Teile. Jedes Teigteil ganz vorsichtig leicht in Form bringen und mit der Faltstelle nach unten auf ein mit Backpapier und oder einer Backmatte belegtes Blech legen. Die Teiglinge müssen nun 40 Minuten ruhen! Während dieser Zeit erwärmen sie sich auf Zimmertemperatur, so dass sie im Ofen besser aufgehen.

Backen der Vollkorn-Dinkelbrötchen

Inzwischen den Backofen auf 230 Grad Umluft vorheizen und die Brötchen auf der mittleren Schiene in 15 – 20 Minuten fertig backen. Während die Brötchen im Ofen sind, deckt ihr den Tisch und ruft eure Lieben – Frühstück ist fertig!

Tipps

Für eine tolle Kruste einfach ein Gefäß mit Wasser auf den Backofenboden stellen.

Übrig gebliebenen Brötchen am nächsten Morgen mit Wasser bestreichen und fünf Minuten bei 150 Grad im Backofen aufknuspern.

Die Teiglinge lassen sich übrigens wunderbar einfrieren

Für Körner-Brötchen, die Oberfläche mit Wasser bestreichen und dann Sesam, Sonnenblumenkerne, Mohn und andere Saaten sowie Körner aufstreuen.

Wenn ihr die Brötchen nach 13 Minuten herausnehmt, abkühlen lasst und einfriert, habt ihr schnelle Brötchen auf Vorrat. Auftauen lassen, leicht mit Wasser bestreichen und bei 220 Grad aufbacken!

Falls euch das Rezept gefällt, freue ich mich riesig über einen Kommentar von euch! Genauso sehr bin ich begeistert, wenn ihr noch Verbesserungvorschläge für mich hast! Ich bin ein großer Fan von Anregungen und vielleicht habt ihr eine ungewöhnliche Zutat verwendet oder einen ultimativen Tipp für mich? Dann immer her damit!

Jetzt wünsch ich euch einen wundervollen Tag und alles Liebe

miho