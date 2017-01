Verdreihte nach einem ganz traditionellem Familien-Rezept gibt es heute auf herzelieb. Bei uns in der Familie hier in Nordfriesland sind sie, neben den Futtjes, ganz besonders zu Silvester beliebt. Fettgebackenes bietet sich ja zu Feiern im Winter ganz besonders an und statt der Berliner gibt es bei uns auch gerne mal Verdreihte. Sie sind eher ein Keks als ein softes Hefegebäck.

Ich backe die Verdreihten mit Hefe, aber es gibt auch Rezepte mit Backpulver oder Hirschhornsalz. Jede Familie hat ihr eigenes Rezept und ich weiß, dass sie in vielen Ländern bekannt sind . So heißen sie überall anders und meine Verdreihten sind durch die skandinavischen Wurzeln der Familie von den dänischen Kleijner inspiriert. Weiterlesen