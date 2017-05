Selbstgemachter Vanillepudding – wie geht das?

Selbstgemachter Vanillepudding, ohne Pulver, ohne Tüte?! Aber natürlich, es ist ganz einfach! Ich befürworte ganz klar die Rückkehr der Vanilleschote in den Vanillepudding! Pudding selber kochen bedeutet nicht, Milch aufzukochen und Puddingpulver einzurühren. Warum ich mich so dagegen sträube? Ganz einfach – die Bestandteile von Puddingpulver gefallen mir nicht. Da wären nämlich künstliches Aroma und Farbstoffe, aber ich will nun einmal echte Aromen! Ja, ich will! Ich will selbstgemachten Vanillepudding!



Ohne Ei, dafür aber mit ganz viel Liebe – der selbstgemachte Vanillepudding nach diesem Rezept ist ganz einfach, schmeckt aber atemberaubend gut. Ganz wichtig ist die Vanilleschote – bitte verwendet keinen Vanillinzucker. Er ist künstlich und schmeckt nicht annähernd so gut, wie die echte Vanille. Mein Rezept für einen selbstgemachten Vanillepudding habe ich für euch mitgebracht:

Selbstgemachter Vanillepudding – mein Rezept

250 ml Sahne

250 ml Wasser

2 Hände voll Liebe

30 g Speisestärke

1 Vanilleschote

3 Esslöffel Zucker

1 Prise Salz

Einen Topf kalt ausspülen und die Sahne, 150 ml Wasser, Zucker und das Salz hinein geben.

Jetzt wird die Vanilleschote aufgeschlitzt und das Mark herausgekratzt. Beides zum Milch-Wassergemisch im Topf geben und kurz erhitzen, aber nicht zum kochen bringen! Die Herdplatte ausstellen und alles ca. 20 Minuten ziehen lassen.

Anschließend die Vanilleschote entfernen und die Milch erhitzen. In der Zwischenzeit werden die 100 ml Wasser mit der Stärke klumpenfrei verrührt und zu der übrigen Flüssigkeit gegeben. Aufkochen, und gut rühren, bis sich die Stärke vollends aufgelöst hat und die Flüssigkeit eindickt. In kleine Gläser oder eine große Schüssel füllen und gut kühlen.

Selbstgemachter Vanillepudding! War doch gar nicht so schwer, oder?



Ein „echter“ Pudding wird mit Ei gekocht – dieser selbstgemachte Vanillepudding kommt ohne Ei aus. In diesem Fall ging es aber nicht darum, den handwerklich perfekten Vanillepudding zu kochen, sondern um ein einfaches Rezept, welches meine 9jährige Tochter nachkochen kann.

Wenn ihr euch fragt, was am Boden des Glases so rötlich schimmert – das ist mein selbstgekochtes Erdbeer-Sylt. Es schmeckt fantastisch im selbstgemachten Vanillepudding, wenn man im Winter keine frischen Erdbeeren zur Verfügung hat.

Viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken!

Alles Liebe

miho