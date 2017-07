Ich bin verliebt in Aprikosen! Wirklich! Ihre Farbe zaubert mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht und ich könnte ohne weiteres ein Kilo davon verputzen. Was bietet sich da mehr an als ein Aprikosenkuchen. Wir reden hier nicht von irgendeinem Kuchen – nein, ein Aprikosenkuchen mit eingebackener Vanillecreme!

Dieser Kuchen ist auf dem Teller und in der Form keine Schönheit. Dafür schmeckt er aber doppelt gut. Insgesamt harmonieren Aprikosen, Kardamom* und Vanille absolut perfekt. Wer also die skandinavisch angehauchten Kuchen auf meinem Blog mag, der wird diesen Kuchen ganz sicher lieben!

Aprikosenkuchen mit eingebackener Vanillecreme

Zutaten für den Aprikosenkuchen

Zutaten für den Teig

150 g weiche Butter

2 Eier

3 Esslöffel Zucker

2 Teelöffel Kardamom*

1 Prise Salz

160 g Mehl

Zutaten für die Vanillecreme

1 Biozitrone

Mark einer Vanilleschote

2 Eier

200 g Creme Fraiche oder Creme Double

1 Prise Liebe

3 Esslöffel Puderzucker

1 Prise Salz

2 Esslöffel Zitronensaft

etwas Zitronenabrieb

Zutaten für den Belag

15 Aprikosen

2 Esslöffel Zucker

Aprikosenkuchen mit Vanillecreme – die Zubereitung

Zubereitung des Teiges

Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen!

Die weiche Butter in eine Schüssel geben. Eier trennen und das Eigelb zusammen mit dem Kardamom, dem Zucker, der Prise Salz und dem Mehl mit der Butter zügig zu einem Teig verarbeiten. Nicht kneten, die Zutaten sollen sich gerade so verbinden!

Finger gut mehlen und den Teig in 2 Hälften teilen. Einen Teil davon in eine gefettete Springform mit etwa 24 Zentimeter Durchmesser* füllen. Zum Ausrollen ist der Teig zu feucht, drückt ihn einfach mit den Fingern portionsweise in die Form, bis sie ausgefüllt ist. Den Boden gleichmäßig mit einer Gabel einstechen. Der Teig muss nicht ruhen und kann sofort gebacken werden. Die Backzeit beträgt ca 15 Minuten! Der Boden ist fertig, wenn er goldbraun ist.

Zubereitung der Füllung

Die Bio-Zitrone warm abwaschen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Eier trennen und das Eiweiß verwerfen. Anschließend das Mark aus der Vanilleschote kratzen. Zitronenabrieb, Eigelb, Vanillemark, Puderzucker, Salz, den Zitronensaft und etwas Zitronenabrieb zu einer Creme verarbeiten und auf den Kuchenboden gießen.

Die Aprikosen waschen und halbieren. Ich stippe die Schnittseite der Früchte in Zucker, bevor ich sie mit dieser Seite nach unten in die Creme auf dem Kuchenboden lege. Anschließend wird der Rest des Teiges in kleinen Stücken auf dem Kuchen verteilt. Bei 175 Grad weitere 25 Minuten backen, bis die Streusel gebräunt sind.

Aus den angegebenen Zutaten habe ich 2 kleinere Kuchen und einen davon verschenkt. Für eine Kaffeetafel würde ich allerdings einen großen Aprikosenkuchen backen!

Ich bin gespannt, wie euch dieser Kuchen schmeckt! Wie immer freu ich mich auf euer Feedback!

Alles Liebe

miho