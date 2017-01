Waffeln! Die Hefe in diesem Rezept macht sie schön fluffig

Wer noch nie Lütticher Waffeln oder Gaufre Liège gegessen hat, wird ein wenig erstaunt sein. In das Rezept für diese Waffeln gehört Hefe! Waffelteig ist hier bei uns üblicherweise eher dünnflüssig, enthält Backpulver und ergibt weiche Waffeln. Gaufre Liège sind aussen kross, innen saftig. Der Teig wird als kleines Bällchen ins Waffeleisen gelegt und geht wunderbar auf.

Den Teig lasse ich über Nacht gehen, das spart am nächsten Tag Zeit. Großartig finde ich, dass diese Waffeln eingefroren werden können. Kurz aufbacken und schon kann man herrlich duftende, warme Waffeln genießen. Du solltest es ausprobieren, Lütticher Waffeln sind ein ganz besonderes Erlebnis. Aber jetzt kommt das Rezept:

Rezept für Lütticher Waffeln oder Gaufre Liége

Zutaten

250 g Mehl

1/2 Päckchen Trockenhefe

30 ml Sahne

70 ml Wasser

1 Ei

2 Hände voller Liebe

20 g Zucker brauner Zucker

1 große Prise Salz

1 Messerspitze Kardamom

120 g Butter

1 Teelöffel Honig

Mark einer Vanilleschote

100 g Perlzucker

(ergibt 12 kleine Waffeln)

Zubereitung

Sahne und Wasser müssen für dieses Rezept lauwarm sein, bevor sie mit dem zimmerwarmen Ei gut verrührt werden. 1 Teelöffel Zucker hinzufügen und mit 80 g Mehl und der Hefe zu einem Vorteig verrühren. Das restliche Mehl (160g ) über diesen Vorteig streuen und mit einem Handtuch abdecken. 10 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

Den restlichen Zucker, die weiche Butter, Honig, Vanille und Kardamom zum Teig geben und so lange kneten, bis sich alles gut verbunden hat. Weiter kneten und ganz zum Schluss das Salz hinzugeben. Wenn sich alles gut verbunden hat, 3 Minuten kräftig kneten, 2 Minuten stehen lassen, dann nochmals 3 Minuten durcharbeiten.

Den Teig in eine große Schüssel geben und mit einer Folie abdecken. Der Teig für die Waffeln wird über Nacht im Kühlschrank geparkt.

Am nächsten Morgen werden 100 g Perlzucker unter den Waffelteig geknetet. Jetzt werden kleine Bällchen geformt – jedes sollte 50 g wiegen. Auf ein Stück Backpapier setzen und ca. 80 Minuten gehen lassen.

Waffeleisen vorheizen und ein Bällchen in die Mitte einer Waffelfläche legen. Waffeleisen schließen und 3-5 Minuten backen. Wenn die Waffeln goldbraun sind, sollten sie fertig sein.

Bitte seid sehr vorsichtig, wenn ihr die Waffeln aus dem Waffeleisen nehmt. Der Perlzucker caramelisiert und man kann sich sich schwere Verbrennung zuziehen, wenn dieser heiße Zucker mit der Haut in Berührung kommt (ich spreche aus Erfahrung 😉 )

Deswegen habe ich bei solchen Aktionen immer eine Schüssel mit kaltem Essigwasser in der Nähe der Arbeitsfläche stehen (ein Tipp von meiner Lieblings-Schwiegermutter). Verbrannte Stelle für eine ganze Weile eintauchen, dann bilden sich meist keine Brandblasen und es brennt anschließend nicht. Hilft auch gegen fiese Verbrennungen am Backofen – ich meine die, die noch ewig brennen, wenn man mit Wasser in Berührung kommt. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch!

Perlzucker ist recht schwierig in der Norddeutschen Küstenregion zu bekommen – ich habe ihn durch Hagelzucker ersetzt, das Ergebnis ist lecker, aber nicht optimal. Natürlich kann man die Waffel auch ohne zusätzlichen Zucker zubereiten, es fehlen dann die knusprigen Caramel-Inseln.

Guten Appetit und alles Liebe

miho