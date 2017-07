Arme Ritter als Fingerfood – Klassiker in Naschform

Arme Ritter kennt wohl jeder aus seiner Kindheit. Heute sind sie als French Toast etwas populärer und werden in den USA oft zum Frühstück gegessen. Ich finde es spannend, dass es für dieses Gericht fast überall auf der Welt Rezepte gibt! In England wird es Poor Knight genannt, die Franzosen nennen es pain perdu. Aber ganz egal, wie man es nennt, Arme Ritter schmecken so gut, dass es sie viel öfter geben müsste! Wann habt ihr das letzte Mal Arme Ritter gegessen?

Ganz ehrlich – Arme Ritter sind doch der beste Beweis dafür, dass Kleinigkeiten glücklich machen können, oder? Für die Glück-Sucher unter euch, habe ich mein Rezept für Arme Ritter mitgebracht:

Arme Ritter Sticks – Fingerfood zum Verlieben

ZUTATEN für Arme Ritter

4 dicke Scheiben Weißbrot

Wichtige Vorbereitung!

1 ½ Essl. Butter

2 Eier

60 ml Milch

1 Prise Liebe

1 Prise Salz

50 g Zucker

½ TL Zimtpulver

Die Weißbrot-Scheiben einen Tag vorher in 4 breite Streifen schneiden und trocknen. Frisches Brot saugt zu viel der Flüssigkeit, die Sticks sollen aber aus der Hand gegessen werden, also ist es wichtig, dass sie stabil bleiben und nicht matschig werden. Für dieses Rezept habe ich normales Weißbrot und kein Toastbrot verwendet!

Zubereitung:

Milch, Ei und Salz verquirlen und in eine ausreichend große Schüssel geben, so dass die Weißbrot-Streifen darin gewendet werden können. Zucker und Zimt liebevoll mischen und auf einen Teller streuen. Pfanne erhitzen, die Butter darin schmelzen.

Jetzt werden die Sticks kurz in der Milch-Ei-Masse gewendet, sofort in die heiße Pfanne gegeben und von allen Seiten goldbraun gebraten. Die heißen Brot-Sticks werden sofort in der Zucker-Zimt-Mischung gewendet und serviert.

Dazu schmeckt ganz wunderbar eine selbstgemachte Brombeer-Soße, Heidelbeer-Soße oder Vanille-Soße. Für die Kiddies ist es ganz besonders spannend, sie wie Pommes aus der Tüte zu essen. Die Vanillesoße ist dann der Mayo-Ersatz.



Ich habe einige meiner Freunde gefragt, wann sie das letzte Mal Arme Ritter gegessen haben und bei fast allen ist das mehr als 10 Jahre her. Aber ich glaube fast, ich habe sie auf eine Idee gebracht, denn es gab sehr oft Arme Ritter in meinem Freundeskreis in den letzten Tagen. Und wann gibt es bei Dir den Klassiker aus alten Zeiten?

Alles Liebe

miho

