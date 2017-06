Avocado-Buttermilch-Eis mit Honig und Pistazien

Wusstet ihr eigentlich, dass man aus Avocados ein wundervolles Eis herstellen kann? In Kombination mit Honig und Pistazien ist die Avocado im Eis schon unschlagbar, doch mit der leichten Säure der Buttermilch wird das eine ziemlich frische Angelegenheit. Ganz abgesehen von der großartigen Farbe! Ich liebe dieses Eis und ich bin ganz sicher, dass ihr es auch gar nicht schlecht finden werdet!

Bisher habe ich acht Kilo abgenommen und es müssen noch einige Pfunde runter. Hin und wieder muss aber auch ich mal schlemmen. Ihr kennt doch sicher das Gefühl, wenn ihr alles geben würdet für ein Eis?! Mein Heißhunger war riesengroß, die Avocados waren vollreif, ich liebe Pistazien über alles und Buttermilch gehört sowieso jeden Tag auf meinen Speiseplan. Es konnte los gehen, das Eis war sofort in Arbeit!

Das geniale an diesem Eis ist, dass es wirklich schnell und einfach zuzubereiten ist. Dazu kommt, dass es ganz ohne Eier auskommt und die Buttermilch weniger als ein Prozent Fett enthält. Wer bis hierher gelesen hat, der wird sich fragen, wie denn so ein Eis cremig werden kann, aber das ist ganz einfach erklärt – die Avocado enthält 15 – 23 g Fett pro 100 g. Wenn man das mit saurer Sahne vergleicht, die mit 10 g Fett zu Buche schlägt, scheint das sehr viel zu sein. Allerdings enthält die Avocado überwiegend ungesättigte Fettsäuren, die einen positiven Einfluss auf den Körper haben sollen.