Wassermelonen-Granita – mein Sommerdrink!

Wassermelonen-Granita – was ist denn das jetzt schon wieder? Ursprünglich stammt diese Süßspeise aus Sizilien und ein klein wenig erinnert sie an ein Sorbet. Mein 10jähriges Lillekind hielt es sofort für ein Slush-Eis und so falsch liegt sie da nicht. Allerdings ist Slush ein Gemisch von Wasser, allerlei Farbstoffen und künstlichen Aromen. In dieser Wassermelonen-Granita ist kein zusätzliches Wasser enthalten, im Grunde genommen ist es püriertes und gefrorenes Fruchtfleisch.

Vor ein paar Tagen habe ich diese Granita für einen Jungesellinnen-Abschied gemacht und ich konnte es mir nicht verkneifen, ihn mit Wodka zu verfeinern. Es gibt einfach keinen erfrischenderen Drink für einen heißen Sommerabend – und mit Wodka wird es dann richtig lustig! Aber Granita ist nicht so schrecklich schnell gemacht, denn sie sollte schon gerne über Nacht im Froster bleiben. Ich hatte etwa 40 Portionen für 10 Mädels und es war nicht genug! Süffig und erfrischend ist schon eine wirklich gefährliche Kombination! Wir hatten jede Menge Spaß!

Jetzt aber back to the roots! Normaaaaalerweise wird Granita ohne Alkohol zubereitet! Für Kinder geeignet und geradezu ideal, um einen Obstmuffel zu überlisten! Bei uns hat es diese Melonen-Granita in den letzten Tagen sogar zum Frühstück gegeben, weil es schon vormittags so heiß war, dass wir diese Erfrischung gut gebrauchen konnten.

Wassermelonen-Granita – das Rezept

Zutaten für die Wassermelonen-Granita

800 g Wassermelone

60 ml Holunderblütensirup

oder Zuckersirup (Rezept unten)

1 Prise Salz

Abrieb einer Biozitrone

Saft einer Biozitrone

2 Esslöffel Liebe

Rezept für den Zuckersirup:

200 g Zucker

200 ml Wasser

Zucker und Wasser zum Kochen bringen und weiterköcheln, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat. Zur Seite Stellen und Abkühlen lassen.

Zubereitung der Wassermelonen-Granita

Das Fruchtfleisch in grobe Stücke schneiden und mit einem Pürierstab oder im Mixer fein pürieren. Holunderblütensirup, Salz, den Zitronenabrieb und -saft mit Liebe dazu geben und kräftig durchrühren.

Die Flüssigkeit wird in ein eine flache Gefrierschüssel gegeben und in den Froster gestellt. Ich rühre die Granita alle 60 Minuten mit einer Gabel durch, um keine spiegelglatte Eisscheibe zu bekommen – schließlich soll die Granita schön fluffig sein. Serviert wird die Granita mit einem Strohhalm und einem langstieligen Löffel.

Dieses Rezept reicht für ca. 6 Portionen!

Man kann eine Granita auch in der Eismaschine zubereiten. Sie wird dann allerdings nicht so lange gerührt, bis sie vollständig gefroren ist.

Für einen Mädelsabend ist die Wassermelonen-Granita ein echter Knaller, wenn man sie mit Sekt auffüllt!

Lasst euch erfrischen, macht es nach!

Viel Spaß und alles Liebe

miho