Bierlikör – so lecker und süffig, der ist auch was für einen Mädelsabend!

Bierlikör ist eine tolle Geschenkidee aus der Küche und zwar nicht nur für Männer! Als ich das Rezept ausprobiert und den Likör gerade in die Flaschen gefüllt hatte, fiel die Flasche einer Freundin ins Auge. Der Mädelsabend war fantastisch und der Likör für Frauen geprüft. Einstimmig war das Urteil – der Bierlikör ist großartig!

Natürlich ist die Grundlage für den Likör Bier. Ich verwende sogar hin und wieder ein Guinness oder ein Porter dafür! Die Gewürze und der Honig runden das ganze so perfekt ab, dass die meisten Leute gar nicht vermuten, dass Bier enthalten ist. Er braucht ein bisschen Zeit! Setzt ihn also rechtzeitig vor Weihnachten oder anderen Anlässen an!

Bierlikör – das Rezept

Zutaten für den Bierlikör

500 ml Bier

200 g Zucker

Abrieb einer halben Zitrone

1 kleine Zimtstange

2 Nelken

1 Prise Liebe

1 Stück Ingwer

1/2 Vanilleschote

60 ml Honig

310 ml brauner Rum (63%)

Bierlikör – die Zubereitung

Das Bier und den Zucker zusammen in einen Topf geben und aufkochen. Hitze ein wenig reduzieren und den Zitronenabrieb, die Zimtstange, die Nelken, den Ingwer und die Vanilleschote hinzufügen. Alle Zutaten für etwa 20 Minuten sanft köcheln und immer wieder umrühren.

Die Biermischung auf 40 Grad abkühlen lassen und den Honig einrühren. Sobald der Topfinhalt vollständig abgekühlt ist, wird der Rum hinzugefügt.

Mit allen Zutaten in ein großes Weckglas füllen und an einem dunklen Ort ca. 6 Wochen reifen lassen. Erst dann abfiltern und in kleinere Flaschen umfüllen. Etiketten ausdrucken und aufkleben.

Tipps

Mit einem dunklen Bier wird der Bierlikör etwas dunkler. Außerdem ist er je nach Sorte etwas malziger.

Mein letzter Likör hat fast ein Jahr gezogen. Das ist kein Problem, er ist dann nur intensiver.

Mit einem hellen Bier wird der Likör etwas leichter. Ich verwende dann weniger bittere Sorten.

Wer eine stärkere weihnachtliche Note möchte, gibt etwas mehr Zimt in den Ansatz.

Zum Abfüllen habe ich 500 ml Apotheker Flaschen mit Korken verwendet.

Dieser Bierlikör ist sehr lecker als kleines Schnäpschen, aber er lässt sich auch super in Dessert verarbeiten und der Boden einer Schokotorte kann super damit getränkt werden.

Alles Liebe und lasst es euch schmecken,

miho