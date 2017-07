Diese Schaum-Omelette sind ganz spontan entstanden! Sie sind nach diesem Rezept in weniger als einer Stunde fertig und gerade in meinem Fall war das ein echter Segen! Habt ihr euch auch schon mal auf eine Torte gesetzt? Ich könnte euch genau erklären, wie das geht, denn ich habe das extra für euch ausprobiert! Selbstverständlich hatte ich schon das Schapptüch an (Schapptüch ist nordfriesisch bzw. plattdeutsch für Ausgeh-Kleidung bzw. feine Garderobe. Übersetzt bedeutet es „Schrankzeug“ und man nennt so die Kleidung, die immer Schrank hängt und für besondere Gelegenheiten gedacht ist).

Details über den Anblick erspare ich euch! Ich verrate euch lediglich, dass es eine wirklich bildhübsche Zitronentorte für meine Gäste am nächsten Tag war, die ich in der Hektik auf den Stuhl gestellt hatte. Die Torte war gerade fertig und wollte sie im Kühlschrank parken, als mir auffiel, dass mir nicht viel Zeit blieb, um noch pünktlich zur Geburtstagsfeier meiner Freundin zu erscheinen. Und irgendwie ist es dann passiert – ich wollte mich nur schnell setzen und die Schuhe anziehen… !

Okay, es gab also für die Gäste am nächsten Tag also keine Zitronentorte, es gab Schaum-Omelette mit Erdbeeren!



Ehrlich gesagt bin ich sogar davon überzeugt, dass diese Schaum-Omelette die bessere Wahl waren. Die kleinen Kuchen haben genau den Nerv meiner Gäste getroffen. Vielleicht liegt es an der Sehnsucht nach Frühling, Sommer und Sonne, ich kann es euch nicht sagen, aber es ist kein Stück übrig geblieben! Die Erdbeeren fielen mir in der Obstabteilung sofort ins Auge und die Idee für diese Schaum-Omelette war im gleichen Moment in meinem Kopf!

Schaum-Omelette mit Erdbeeren und Sahne

Zutaten für den Biskuit

4 Eier

50 Gramm Zucker

2 Eigelb

1 Prise Liebe

50 Gramm Speisestärke

50 Gramm Mehl

Übrige Zutaten

500 g Erdbeeren

500 ml Sahne

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung des Biskuits

Zuerst den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen!

Eier trennen und die 4 Eiweiß zusammen mit dem Zucker zu einem steifen Schnee schlagen. Nach und nach alle 6 Eigelb unterrühren. Anschließend Mehl und Speisestärke mischen und auf die Ei-Mischung sieben. Vorsichtig unterheben, so dass der Eischnee nicht mehr als nötig zusammenfällt. Der Teig ergibt insgesamt 8 Teigfladen.

2 Backbleche mit Backpapier belegen und pro Blech 2 runde Teigfladen darauf streichen.

Die Teigfladen ca. 8 Minuten backen. Die Teigfladen auf ein Geschirrhandtuch stürzen, sofort vorsichtig zusammenklappen und auskühlen lassen. Bei den nächsten 2 Blechen genauso verfahren.

Während der Biskuit backt werden die Zutaten für die Füllung der Schaum-Omelette vorbereitet. Dazu werden die Erdbeeren gewaschen und in Scheiben geschnitten. Danach die Sahne steif schlagen und in einen Spritzbeutel füllen.

Die Teigfladen vorsichtig aufklappen und auf einer Seite mit Sahne dekorieren. Die Erdbeeren darauf legen und zuklappen. Die fertigen Schaum-Omelette mit Puderzucker bestäuben und servieren.

Insgesamt haben 8 Schaum-Omelett mit Sahne und Erdbeeren 2545 Kalorien (kcal.), 186 g Fett, 174,5 g Kohlenhydrate und 53,7 g Protein.

Pro Stück sind das etwa: 318 Kalorien (kcal.), 23 g Fett, 22 g Kohlenhydrate, 7 g Protein (gerundet)

Natürlich können diese Schaum-Omelette auch mit anderen Früchten zubereitet werden. Ich kann mir sehr gut Heidelbeeren oder gebackenen Rhabarber dazu vorstellen. Euch wird ganz sicher etwas einfallen – die Biskuitfladen sind so herrlich flexibel einzusetzen, so dass man sie eigentlich zu fast jeder Jahreszeit mit Früchten der Saison füllen kann. Euch fällt was ein, da bin ich sicher!

Genießt den Tag und lasst es euch gut gehen!

Alles Liebe

miho