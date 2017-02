Schmalz, mein Rezept aus der Nostalgieküche

Schmalz selber machen – dafür braucht es eigentlich kein Rezept, eher eine Anleitung, aber dazu kommen wir später. Dieses Fett ist ein klein wenig aus der Mode gekommen, dabei ist es so vielseitig einsetzbar. Hier auf dem Blog gibt es schon ein Rezept für Schmalznüsse, aber auch Schmalzkuchen kann man damit backen. Ein einfaches Schmalzbrot, wie aus längst vergangenen Zeiten, ist für mich aber immer ein absoluter Genuss!



Der ein oder andere kennt sicher Griebenschmalz oder die Variante mit Apfel und Zwiebel, aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten wie man einen leckeren Brotaufstrich mit diesem Fett selber herstellen kann. Ich habe eine leckere Kombination mit Steckrübe und Räucherspeck gemacht. Herrlich zu einem rustikalen Schwarzbrot – mit Salz einfach himmlisch! Ihr wollt es auch einmal probieren? Kein Problem, ich habe euch das Rezept mitgebracht:



Das Rezept für Steckrüben-Räucherspeck-Schmalz

Zutaten für das Schmalz

350g Flomen

200 g Steckrübe

2 große Portionen Liebe

70 g durchwachsenen Speck

1/2 Teel. Salz

1/2 Teel. Pfeffer

2 Prisen Zucker

Schmalz – die Zubereitung

Flomen ist Speck, der durch den Fleischwolf gedreht ist. Solltest du so etwas nicht bekommen, frag beim Fleisch nach Speck für die Schmalzherstellung. Dann wird dir normalerweise grüner Speck verkauft, fetter Rückenspeck vom Schwein. Solltest du also ein Stück Speck ohne Schwarte bekommen, dann schneide diesen bitte in maximal 1 cm große Stücke.

Den Flomen oder die Speckstücke landen zunächst einmal in der Pfanne. Unter ständigem und liebevollem Rühren so lange garen, bis das Fett austritt und flüssig wird. Dieses flüssige Fett wird zwischendurch immer wieder vorsichtig durch ein Sieb in eine Porzellanschüssel abgegossen und zur Seite gestellt. Durch das regelmäßige Abgießen erhält man ein schön helles Schmalz, da es nicht durch lange Erhitzung zusammen mit den festen Bestandteilen in der Pfanne bräunen kann.

Zum Schluss befinden sich dann die Grieben in der Pfanne, welche dann bei großer Hitze knusprig gebraten werden. Die knusprigen Grieben lässt man in einer separaten Schüssel abkühlen. ( Sie werden für das Steckrüben-Speck-Schmalz nicht gebraucht .)

Für ein normales Griebenschmalz , lässt man das Schmalz abkühlen. Dann rührt man es ca. 1 Minute mit dem Handmixer auf, damit es schön cremig wird und fügt zuerst Salz und Pfeffer und dann die (kalten) Grieben ganz zum Schluss wieder dazu. In Nordfriesland gehören auch noch Röstzwiebeln ins Griebenschmalz.

Weiter geht es mit dem Rezept für das Steckrüben-Räucherspeck-Schmalz:

Die Steckrübe und der durchwachsene Speck werden in sehr feine Würfel geschnitten. Zuerst werden die Speckwürfel in einem Topf mit einem Teelöffel Schmalz kurz und knackig angebraten. Die Speckwürfel wieder aus dem Topf entfernen, zur Seite stellen und abkühlen lassen. Ein weiterer Teelöffel Fett wird in den Topf gegeben, darin werden die die Steckrübenwürfel kurz angedünstet. 2 Prisen Zucker und den Rest Schmalz hinzufügen, dann kann man die Steckrübe unter gelegentlichem Rühren und bei kleiner Hitze in ca. 20 Minuten weich garen.

Das Schmalz erneut in eine Porzellanschüssel umfüllen und abkühlen lassen. Das fast vollständig erkaltete Schmalz mit einem Handmixer ca. eine Minute durchmixen und ganz zum Schluss die Mini-Speckwürfelchen unterheben. So wird das Schmalz besonders fluffig.



Warum man für ein einfaches Schmalz eigentlich kein Rezept braucht? Weil es so einfach herzustellen ist! Wer sich jetzt Gedanken darum macht, mit wieviel Kalorien so ein Schmalzbrot zu Buche schlägt, den möchte ich einfach nur leise zuflüstern „Solange man es nicht übertreibt, ist doch alles im grünen Bereich. Und wer fragt nach Kalorien, wenn es einfach nur herzhaft gut schmeckt?“

Das Rüben-Räucherspeck-Schmalz sollte immer gut abgedeckt werden und kühl gelagert werden. Es ist im Kühlschrank ca. 2 Wochen haltbar.

Ein einfaches Schmalz oder Griebenschmalz ist wesentlich länger haltbar – bis zu 6 Wochen hat es bei mir schon gehalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann es portionsweise einfrieren, aber bitte innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Wenn ihr kein Schwarzbrot mögt, dann versucht doch mal mein Kartoffel-Dinkelbrot zu diesem Steckrüben-Räucherspeck-Schmalz. Wer mag, streut ein kleines bisschen Salz darauf und lässt es sich dann schmecken.

Lasst es euch gut gehen und alles Liebe!

miho