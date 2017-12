Schmalznüsse – Plätzchen des Nordens

„Gib mir mal dein Rezept für Schmalznüsse!“ Sobald sie diese Kekse bei uns hier im Norden zusammen mit anderen Weihnachtsleckereien in den Geschäften auftauchen, höre ich diese Bitte.

Im Winter gibt es dieses traditionelle Gebäck hier im Norden, an der Küste und in Dänemark überall zu kaufen. Die gekauften sind sicher sehr lecker, aber der Preis für diese Schmalznüsse ist einfach erschreckend. Dabei sind diese Kekse ganz einfach zu backen.



Dieses Rezept für die Schmalznüsse habe ich vor vielen Jahre von meiner Mutter bekommen. Wie jedes Jahr nehme ich mir vor, nur das halbe Rezept zu backen. Die Menge Plätzchen, die man mit dem Originalrezept backt, entsprechen dem gesamten Winterbedarf einer Großfamilie.

Wie jedes Jahr stürze ich mich ins Backvergnügen, nehme brav die Hälfte aller Zutaten für die Schmalznüsse, bis zu dem Punkt, an dem ich den Zucker abwiege und schwungvoll zu den übrigen Zutaten gebe. Erst dann merke ich, dass ich die volle Menge Zucker genommen habe. Es folgt das traditonelle Bedauern, ein kurzer Moment des Ärgers und dann ergänze ich – wie in jedem Jahr – die anderen Zutaten. Gibt es eben doch wieder die volle Ladung Schmalznüsse

Das Ergebnis sind prall gefüllte Keksdosen. Ich beglücke Freunde, meine Familie und Kollegen und nehme mir für nächstes Jahr vor, ganz bestimmt nur die Hälfte zu backen. Damit ich nicht wieder diesen Fehler mache, gibt es nicht nur für meine Leser das modifizierte Rezept hier auf dem Blog:

Rezept für Schmalznüsse

Zutaten für die Schmalznüsse

125 g Schweineschmalz (ohne Grieben)

125 g Butter

500 g Mehl

1 große Portion Liebe

1 Teel. Hirschhornsalz (in etwas Wasser aufgelöst)

250 g Zucker

1 Prise Salz

Abrieb einer Zitrone

Mark einer Vanilleschote

1 Eßl. Back-Kakao (stark entölt)

Zubereitung der Schmalznüsse

Schon jetzt kannst du die Ofen auf 190 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen

Alle Zutaten werden zügig und mit ganz viel Liebe zu einem Teig verknetet. Wenn du braune Schmalznüsse möchtest, füge den Kakao hinzu. Wundere dich nicht, wenn der Teig sehr bröckelig aussieht – das muss so! Er lässt sich trotzdem formen.

Lege das Backblech mit Papier aus und forme aus dem Teig walnussgroße Kugeln und setze sie auf das Blech. Zwischen den einzelnen Plätzchen sollte ein Zwei-Finger-Abstand sein. Drücke die Kugeln nicht flach, sie laufen während des Backens zur Plätzchenform auseinander.

Nach 15-20 Minuten sind die Schmalznüsse fertig. Achte darauf, dass die hellen Plätzchen nicht gebräunt werden.

Tipps

die Schmalznüsse sind, wenn sie abgekühlt sind, recht hart. Lass sie ein paar Tage stehen, dann haben sie die richtige Konsistenz. Außen weicher als Innen.

Bewahr die Schmalznüsse am Besten in einer Blechdose auf. Ich trenne sie farblich.

Die hartgesottenen Nordfriesen und Dänen backen diese Schmalznüsse nur mit Schmalz und sie ersetzen nicht die Hälfte mit Butter. Ich bin allerdings mit diesem Rezept aufgewachsen.

Um als typische Weihnachtskekse oder Weihnachtsplätzchen durchzugehen, fehlen den Schmalznüssen die typischen Gewürze, wie Anis oder Zimt. Deswegen fühle ich mich wohler, wenn wir sie Winterkekse nennen.

Ein Plätzchen mit vielen Namen im Norden: kennen gelernt habe ich sie als Kind unter dem Namen Schmalznüsse, an der Küste habe ich jetzt schon oft Schmaltnöt gehört und in Dänemark nennt man sie Fedtkager. Auch Schmalzküsse ist ein wohl weit verbreiteter Name.

Aber ganz egal, wie du sie nennen wirst – mit diesem Rezept gelingen dir diese besonderen Kekse ganz bestimmt!

Alles Liebe, viel Spaß beim Backen der Schmalznüsse und guten Appetit,

miho