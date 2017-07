Süßkartoffelsuppe mit Möhren – geröstet und einfach gut!

Bei diesem Rezept für eine Süßkartoffelsuppe mit Möhren wird das Gemüse mit Öl im Backofen geröstet, bevor es zu dieser supergenialen Suppe mit Thymian, Zwiebel, Knoblauch und Creme Fraiche verarbeitet wird. Wenn du an dieser Stelle noch keinen Appetit hast, dann weiß ich auch nicht weiter! Wir lieben diese Suppe sehr!

Das Schönste an dieser Süßkartoffelsuppe – sie schmeckt auch kalt und sie eignet sich super zum Einfrieren. Kleine Mengen davon eignen sich fantastisch auch, um einem Gulasch einen kleinen Pfiff zu geben. Probiert´s einfach aus. Schief gehen kann dabei nichts!

Geröstete Süßkartoffelsuppe mit Möhren

Zutaten für die Süßkartoffelsuppe mit Möhren

500 g Süßkartoffel

300 g Möhren

2 Stängel Thymian

etwas Pfeffer

4 Esslöffel gutes Olivenöl

2 Zwiebeln

1 Prise Liebe

2 Knoblauchzehen

1 Liter Gemüsebrühe

Abrieb einer halben Bio-Zitrone

einige Spritzer Zitronensaft

1 Prise Zucker

150 ml Creme Fraiche

Zubereitung der Süßkartoffelsuppe mit Möhren

Gemüse rösten

Zuerst den Backofen auf 220 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Süßkartoffel und die Möhren waschen, schälen und in kleine Stücke schneiden. Dann die Gemüsestücke in eine Schüssel geben und drei Esslöffel Olivenöl darüber träufeln. Nun die Thymianblätter vom Zweig streifen und dazu geben. Jetzt eine große Prise Salz und etwas Pfeffer dazu geben und alles gut durchmischen. Anschließend die Süßkartoffel- und Möhrenstücke auf einem Backblech verteilen und es dann auf der mittleren Schiene in den Backofen schieben. In etwa 25 bis 30 Minuten bis die Gemüsestücke gebräunt und weich sind.

Zwiebeln und Knoblauch in der Gemüsebrühe

Während das Gemüse röstet, die Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und sehr fein hacken. Einen Esslöffel Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Zwiebelwürfel hinein geben und bei mittlerer Hitze etwa fünf Minuten andünsten. Dann den Knoblauch hinzufügen und etwa eine Minute mitdünsten. Nun die Gemüsebrühe aufgießen und alles fünf bis zehn Minuten sanft köcheln. Den Topf von der Herdplatte ziehen und zur Seite stellen.

Süßkartoffelsuppe Fertigstellen

Sobald das Gemüse fertig gegart ist, muss es zuerst etwas abkühlen. Dann das Gemüse in die Gemüsebrühe umfüllen, den Zitronenabrieb unterrühren und alles fein pürieren. 100 Gramm Creme Fraiche unterrühren und alles noch einmal erhitzen. Mit Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker abschmecken und dann die Süßkartoffelsuppe kleine Schüsseln füllen, einen kleinen Klacks Creme obendrauf geben, eventuell noch einen kleinen Zweig darauf setzen und etwas groben Pfeffer darüber streuen. Fertig!

Tipps für die Süßkartoffelsuppe mit Möhren

Wer keinen Thymian mag, kann ihn zum Beispiel durch Rosmarin ersetzen.

Ganz besonders lecker kann diese Suppe auch mit kandiertem, knusprigen Speck schmecken.

Diese Suppe schmeckt sowohl kalt als auch warm!

Mit dieser Süßkartoffelsuppe mit Möhren hat tolle Röstaromen und je nachdem, wie sehr man drauf steht, lässt man das Gemüse einfach ein bisschen länger im Backofen. Für mich reicht es, wenn es ein kleines bisschen karamelisiert ist.

Probiert einfach mal aus, wie diese Suppe für euch am Besten ist. Ich liebe es übrigens, wenn das ganze Haus nach dieser Süßkartoffel duftet – Thymian und Knoblauch sind einfach fantastisch dazu.

Lasst es euch schmecken und alles Liebe,

miho