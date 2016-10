Einfach Kekse backen - Rezept für Orangen-Kugeln

Mit diesen Orangen-Kugeln mit Zuckerhaube sind wir mitten in der Keksbäckerei! Aber noch lange nicht in der Weihnachtsbäckerei! Wie immer lassen sich auch diese Kekse fantastisch abwandeln, so dass ihr daraus auch ohne weiteres ein Weihnachtsplätzchen daraus machen könnt! Gleichzeitig ist aber auch eine großartige Sommerversion mit Zitrone machbar! Ich liebe Rezepte, die so wandelbar sind!

Ich backe diese Orangen-Kugeln übrigens ausschließlich mit Butter, weil sie mir einfach nicht schmecken, wenn ich sie mit Margarine backe. Das gilt übrigens für alle Backwaren, die ihr auf meinem Blog findet.

Orangen-Kugeln mit Zuckerhaube

Zutaten für die Orangen-Kugeln mit Zuckerhaube

250 g weiche Butter

80 g Puderzucker

3 Orangen

1 Prise Liebe

350 g Mehl

1/2 Teelöffel Kardamom

1 Prise Salz

50 g Zucker

100 g Puderzucker

1 – 2 Esslöffel Orangensaft

Zubereitung der Orangen-Kugeln

Zuerst die Schale von den Orangen abreiben und zur Seite stellen. Anschließend ein Backblech mit einer Backmatte oder Backpapier belegen und den Backofen auf auf 175 Grad vorheizen.

Dann die Butter in eine Rührschüssel geben und schaumig schlagen. Den Puderzucker und 2/3 der Orangenschale unter die Butter rühren. Einen Esslöffel Orangensaft zu den übrigen Zutaten geben und alles zusammen glattrühren. Jetzt nur noch das Mehl mit der Prise Salz und dem halben Teelöffel Kardamom vermischen und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.

Nun könnt ihr aus dem Teig kleine Bällchen mit einem Durchmesser von etwa zwei Zentimeter formen. Die Bällchen mit kleinem Abstand auf das Backblech legen und ungefähr 15 Minuten backen.

Während die Kekse backen, den Zucker mit der restlichen Orangenschale vermischen, in im Mixer fein zerkleinern und auf einen Teller schütteln. Die fertig gebackenen Kekse leicht abkühlen lassen. Den Zucker mit der Orangenschale vermischen und mit einem Stabmixer zerkleinern, bevor ihr ihn auf einen Teller schüttet. Zum Schluss aus dem Puderzucker und dem Orangensaft einen Zuckerguss anrühren. Jeden Keks mit der Oberseite in den Zuckerguss stippen und danach in den Orangenzucker tunken. Die Kekse mit dem Guss trocknen lassen und dann in einer Dose aufbewahren.

Tipps

eine Weihnachtsvariante erhaltet ihr mit etwas Zimt im Teig und im Orangenzucker.

Die Kekse Orangen-Kugeln könnt ihr in einer Dose vier Wochen aufbewahren.

Im Kühlschrank ist der Teig vier Tage haltbar.

Den Keksteig könnt ihr für 4 Wochen einfrieren.

Für Zitronenkekse einfach die Orangen gegen Zitronen austauschen.

Ran an den Backofen! Mit diesen Keksen liegt ihr genau richtig, wenn ihr etwas Leckeres zum Kaffee zaubern möchtet. Mich interessieren eure Lieblingsrezepte natürlich noch viel mehr. Was backt ihr gerne und welche Kekse dürfen bei euch auf keinen Fall in der Keks-Saison fehlen? Ich freue mich sehr auf eure Kommentare!

Alles Liebe und lasst es euch gut gehen!

miho