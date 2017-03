Diese Buttermilch-Hörnchen mit Apfel-Gries-Füllung sind genau das Richtige, wenn ihr ein Gebäck sucht, dass einfach zuzubereiten ist, aus der Hand gegessen werden kann und cremig gefüllt ist. Und das Beste ist: Sie lassen sich individuell füllen – wer also keinen Gries mag, der sucht sich für sein Rezept etwas aus, was ihm besonders gut schmeckt.

Ich backe unheimlich gern mit Buttermilch und das Kardamom für mich nach skandinavischer Art in jedes süße Hefegebäck gehört, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wenn ich einmal keine Zeit habe, den Teig sofort zu verbacken, stelle ich die Schüssel mit dem Teig einfach für einige Stunden in den Kühlschrank, bis ich ihn verarbeiten kann. Dazu halte ich vorher die Gehzeit ein und wenn ich ihn aus dem Kühlschrank hole, teile ich ihn in Portionen. Dann lasse ihn auf einer gemehlten Arbeitsfläche etwa eine halbe Stunde ruhen bevor ich ihn ausrolle.

Buttermilch-Hörnchen mit Apfel-Gries-Füllung

Zutaten für 10 Buttermilch-Hörnchen

250 ml Buttermilch

75 g Zucker

500 g Mehl

1 Päckchen Trockenhefe

2 Prisen Liebe

1 Teelöffel gemahlener Kardamom

1 Teelöffel Natron

Abrieb einer halben Zitrone

1 Eigelb

1 Spritzer Zitrone

90 g Butter

1 Ei zum Bestreichen

Für die Füllung der Buttermilch-Hörnchen

500 ml Milch

65 g Weichweizengries

2 Teelöffel Zucker

1 Teelöffel Vanillezucker

2 Äpfel

Für die Deko

Mandelblättchen



Puderzucker

Zubereitung der Buttermilch-Hörnchen

Buttermilch handwarm erwärmen und zusammen mit dem Zucker in eine Rührschüssel geben. 100 g Mehl mit der Trockenhefe vermischen, in die warme Flüssigkeit rühren und 10 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen.

Restliches Mehl mit dem Kardamom, dem Natron und dem Zitronenabrieb vermengen. Butter erwärmen, so dass sie sehr weich ist.

Zunächt das Eigelb und den Zitronensaft zum Teig geben, dann das Mehl darüber streuen und die Butter oben auf die anderen Zutaten gießen. Alle Zutaten zu einem glatten Hefeteig verarbeiten. Schüssel mit einem Geschirrtuch abdecken und eine Stunde gehen lassen.

Während der Gehzeit von einer Stunde

Während der Teig geht, wird die Füllung vorbereitet. Alle Zutaten, bis auf die Äpfel in einen Topf geben und unter ständigem Rühren aufkochen. Dann bei geringer Hitze ca. 12 Minuten kochen – Umrühren nicht vergessen! Zum Schluss den Griesbrei in eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen.

Den Teig in 10 Portionen teilen und zu einem flachen Fladen ausrollen. Ein bis zwei Teelöffel Griesbrei am äußeren Rand auf den Teigfladen geben. Einige kleingeschnittene Apfelstücke darüber streuen und die Füllung mit dem Teig einschlagen. Damit nichts herausquellen kann, sollte der Teig an den Rändern verschlossen werden. Den Rest des Teigstückes längs mehrfach einschneiden und dann das Buttermilch-Hörnchen aufrollen.

Die Hörnchen mit verquirltem Ei bestreichen und Mandelblättchen darüber streuen. Anschließend die Teiglinge auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Ich backe jeweils sechs Buttermilch-Hörnchen gleichzeitig.

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und die Hörnchen in ca. 15 Minuten goldbraun backen.

Ein kleiner Tipp: Die Füllung sollte nicht zu flüssig sein. Wenn ihr Pudding verwenden möchtet, dann kocht ihn sehr, sehr fest. Ich bevorzuge für diese Buttermilch-Hörnchen Fruchtfüllungen, aber auch Schokolade ist einfach fantastisch. Meine neueste Entdeckung ist Hiffenmark – eine Leserin hat es mir geschickt – in Kombination mit Griesbrei einfach genial. Inspiriert wurde ich für dieses Rezept von Slava und ihren Puddinghörnchen.

Normalerweise kann man diese Hörnchen aus dem Vorrat backen – ich habe nur Dinge verwendet, die ich ohnehin im Schrank hatte. Also, schaut nach, was ihr im Haus habt und legt einfach los.

Viele Spaß beim Backen und alles Liebe

miho