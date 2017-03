Was diese Apfel Handpies so verführerisch macht? Die Kombination aus Apfel, Quark, Zimt und Marzipan lässt für mich wirklich keine Wünsche offen! Ich bin sowieso ein absoluter Apfel-Fan und bevor jetzt bald die heiß ersehnten Erdbeeren auf den Tisch kommen, muss ich noch einmal ein Rezept mit Äpfeln ausprobieren!

Dieses Rezept könnt ihr wieder beliebig abwandeln – versucht es einfach einmal mit Birnen! Wer kein Marzipan mag, der liebt die Apfel Handpies vielleicht mit Rosinen!

Apfel Handpies mit Zimt, Marzipan und Quark

Zutaten für die Apfel Handpies

Für den Teig

250 g Mehl

23o g eiskalte Butter

2 Prisen Salz

1 Prise Liebe

1 Teelöffel Kardamom

50 g Zucker

50 ml eiskaltes Wasser

Für die Füllung

3 Äpfel

50 g Zucker

1 Esslöffel Butter

1/2 Teelöffel Zimt

125 g Quark

75 g Marzipan-Rohmasse

1 Ei

1 Esslöffel Milch

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung der Apfel Handpies

Zubereitung des Teiges:

Zuerst Mehl, Zucker und Salz in einer großen Schüssel miteinander vermischen. Danach die eiskalte Butter in kleine Flöckchen schneiden und zusammen mit dem eiskaltem Wasser zügig zu einem Teig verarbeiten! Achtung! Der Teig darf keinesfalls zu warm werden. Zuletzt den Teig zu einer Kugel formen, flachdrücken und in einem Gefrierbeutel für etwa eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Zubereitung der Füllung für die Apfel Handpies



Die Äpfel schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Dann die Butter in einer Pfanne schmelzen und den Zucker einstreuen. Im nächsten Schritt die Apfelstücke dazugeben – die Apfelstücke sollen nun leicht karamelisieren und etwas bräunen. Zum Schluss die Pfanne vom Herd nehmen und den Pfanneninhalt abkühlen lassen, bevor der Quark zusammen mit dem Zimt und den Rosinen unter die Apfelstücke gerührt wird.

Die Marzipan-Rohmasse auf die Häufchen verteilen.

Fertigstellung der Apfel Handpies

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu zwei großen Rechtecken ausrollen. Auf die eine Seite in regelmäßigen Abständen kleine Häufchen der Apfelmasse setzen. Dabei unbedingt auf die Größe des Ausstechers achten! In der Zwischenzeit die Eier trennen. Das Eigelb mit der Milch verquirlen und zur Seite stellen.

Mit dem Eiweiß den Teig zwischen den Füllungs-Häufchen bestreichen. Die zweite Teigplatte anschließend vorsichtig über die Häufchen legen und dabei den Teig in den Zwischenräumen auf die untere Teigplatte streichen. Mit einem (Ravioli)Ausstecher die einzelnen Handpie-Stücke ausstechen.

Backen der Apfel Handpies

Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen und die Handpies darauf legen. Nun jedes Stück an der Oberseite mit einem scharfen Messer kreuzweise einschneiden und dann etwa 20 – 25 Minuten backen. Abkühlen lassen, mit Puderzucker bestäuben und servieren!





Ich empfehle ja immer die doppelte Portion zu machen, denn bei uns daheim sind die leckeren Teilchen immer gleich verputzt! Ich persönlich bereite immer die doppelte Menge Teig zu! Er hält sich im Kühlschrank drei bis vier Tage und so kann ich bei Bedarf noch ein paar von den Apfel Handpies nachbacken.

Lasst es euch schmecken und alles Liebe

miho