Waffeln to go – kleine Waffelbällchen als Fingerfood

Sucht ihr eine kleine Knabberei, die ihr auf den Kaffeetisch stellen könnt? Etwas, was nicht zu mächtig ist und an dem auch die Kinder ihre Freude haben? Dann kann ich euch nur dieses Rezept für Waffeln to go ans Herz legen! Mit einem Haps sind sie auch schon weg!

Das Rezept für diese Waffeln ist wirklich einfach und leicht zuzubereiten. Wie immer lässt sich dieses Rezept ganz leicht abwandeln! Im Sommer bereitet ihr eine etwas frischere Variante zu und im Winter ist Zimt meine Wahl! Ihr glaubt gar nicht, wie lecker die Teilchen sind!

Waffeln to Go – kleine Waffelbällchen

Zutaten für die Waffeln to go

2 Esslöffel lauwarme Milch

25 g frische Hefe

1 Esslöffel Zucker

350 g Mehl

1 Teelöffel Kardamom

Abrieb einer halben Zitrone

2 Prisen Liebe

1 Prise Salz

125 weiche Butter

2 Eier

Zubereitung der Waffeln to go

Zunächst die lauwarme Milch in eine Schüssel geben. Dann die Hefe hinein bröckeln und Zucker hinzufügen und alles so lange rühren, bis sich alles aufgelöst hat. 3 Esslöffel Mehl hinzugeben, umrühren und 5-10 Minuten stehen lassen.

Jetzt das Mehl mit dem Kardamom, dem Zitronenabrieb und dem Salz mischen und auf den Vorteig schütten. Die Butter in kleinen Flöckchen auf das Mehl geben. Nur noch die Eier aufschlagen und hinzufügen. Alle Zutaten mit dem Knethaken der Küchenmaschine in etwa 7-8 Minuten verkneten.

Etwas 10 g schwere Teigbällchen formen – die Teigmenge ergibt etwa 60 Stück. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das Waffeleisen vorheizen. Vier Waffelbällchen mit ausreichend großem Abstand auf jeweils eine Kreuzung im Waffeleisen legen. Dann das Gerät schließen und die Waffelbälle etwa 2, 5 Minuten backen.

Die Waffelbälle aus dem Waffeleisen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Nur dann bleiben sie knusprig!

Zum Schluss mit Puderzucker bestäuben und servieren! Besonders schön sehen diese kleinen Waffeln auch in einer Spitztüte aus Papier aus.

Tipps

Teig am Abend vorher zubereiten und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Morgens die Bällchen formen und 30 – 45 Minuten vor dem Backen gehen lassen.

Mit einem Teelöffel Zimt sind die Waffeln in der kalten Jahrezeit wundervoll!

Spekulatiusgewürz verleiht den Waffeln to go einen weihnachtlichen Geschmack.

Der Abrieb einer Zitrone macht die Waffeln ein kleines bisschen frischer.

Ganz besonders beliebt sind diese Waffeln to go bei Kindern! Wenn man sie in eine kleine Papiertüte gibt, sind die Kleinen glücklich – ganz nebenei bemerkt finden auch Erwachsene das ganz wundervoll! Ich habe dieses Rezept einmal einer Freundin für ein Schulfest empfohlen, bei dem die Kinder die Waffeln gebacken und verkauft haben – das ist supergut angekommen!

Lasst euch die Waffeln to go schmecken und genießt sie!

Alles Liebe

miho