Wenn es diese Kondensmilch-Waffeln gibt, dann ist bei uns jeder Art von Kuchen oder Torte abgemeldet! Sie sind herrlich knusprig und zugleich doch herrlich duftig, dass niemand bei uns daheim daran vorbei gehen kann.

Ich persönlich habe immer eine Dose gezuckerte Kondensmilch im Haus. Diese Zutat ist einfach in Rezepten so genial vielseitig einzusetzen, dass ich immer einen kleinen Vorrat davon im Schrank habe. Auf meinem Blog gibt es einige Rezepte mit gezuckerter Kondensmilch – schaut mal nach der Caramel-Eistorte mit Popcorn, dem Kondensmilchkuchen oder meine Brötchen, die Guldstycken.

Kondensmilch Waffeln

Zutaten für Kondensmilch-Waffeln

200 g weiche Butter

4 Eier

1 Dose gezuckerte Kondensmilch

75 ml Milch

1 Prise Salz

1 Teelöffel Vanillezucker

400 g Mehl

2 Prisen Liebe

1 Teelöffel Natron

1 Spritzer Zitrone

Abrieb einer halben Zitrone

1 Becher Sahne

Johannisbeeren

Zubereitung der Kondensmilch-Waffeln

Gleich zu Beginn das Waffeleisen vorheizen, es geht alles ganz schnell. Zunächst die weiche Butter mit den Eiern schaumig rühren. Dann die Kondensmilch und die Milch unterrühren. Salz, Vanillezucker, das Mehl und das Natron sowie den Zitronen-Abrieb vermischen und zügig unterrühren. Es soll ein glatter Teig entstehen!

Mit einer Kelle den Teig in das Waffeleisen gießen und die Kondensmilch-Waffeln goldbraun ausbacken.

Jetzt nur noch die Sahne schlagen und dazu die Johannisbeeren servieren! Fertig!

Tipps

Belgischen Perlzucker in den Teig geben! Das ergibt kleine, leckere Caramel-Inseln in der Waffel.

Mit Früchten ersetzen diese Kondensmilch-Waffeln jeden Kuchen! Beinahe jede Beerenfrucht kann dazu serviert werden.

Wer Kalorien zählt, sollte die Finger von diesen Waffeln lassen. Diese Waffeln sind gut für die Seele.

Wie ist das bei euch? Wenn bei uns Kondensmilch-Waffeln gebacken werden, dann ist die erste natürlich für mich! Allerdings ist es nicht möglich, dieses Gebäck heimlich zu backen. Wenn der Duft durchs Haus zieht, wissen sofort alle Bescheid. Und ich schwöre, dass auch die Nachbarn genau mitbekommen, was bei euch Leckeres auf den Tisch kommt.

An Geburtstagen werden diese Waffeln bei uns am Tisch gebacken. Es geht wirklich nichts, was schöner ist als den Duft von frischgebackenen Gebäck!

Probiert es aus, lasst euch die Kondensmilch-Waffeln schmecken.

Alles Liebe und habt eine tollen Tag!

miho