Schnittlauch-Dip mit Senf – lecker zu Brot und Kartoffel!

Ich bin ein bekennender Brot- und Kartoffel-Liebhaber! Wenn sich aber zur Kartoffel oder dem duftenden Brot noch ein sensationell guter Dip gesellt, dann bin ich im siebten Himmel. Dieses Rezept für den Schnittlauch-Dip mit Senf steht auf meiner Hitliste zu Kartoffeln ganz oben und vielleicht schafft er es ja auch, zu einem eurer Favoriten zu werden.

Ich habe für dieses Rezept nur sparsam mit Senf gewürzt, aber ich gestehe, ich mag es gern kräftig. Statt des Teelöffels Senf kommt bei mir sogar ein ganzer Esslöffel in den Dip. Ich würde an eurer Stelle also ruhig ausprobieren, mit welchem Schärfegrad dieser Dip für euch genau richtig ist.

Schnittlauch-Dip mit Senf

Zutaten für den Schnittlauch-Dip mit Senf

200 q Magerquark

50 g Creme Fraiche

100 g Joghurt (10%) Fett

1 Teelöffel Senf

1 Teelöffel Senfkörner

1/2 Bund Schnittlauch

1 Spritzer Zitronensaft

1 Prise Zucker, Salz, Pfeffer

Schnittlauch-Dip mit Senf – die Zubereitung

Zunächst den Magerquark, die Creme Fraiche und den Joghurt vermischen. Anschließend den Teelöffel Senf einrühren. Nun die Senfkörner in einem Mörser leicht anstoßen und ebenfalls unterrühren.

Den Schnittlauch gut waschen, in feine Röllchen schneiden und hinzufügen. Jetzt nur noch mit Zitronensaft, Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken! Fertig!

Tipps

Wir essen diesen Dip zu Ofenkartoffeln Pellkartoffeln oder zu Kartoffelspalten.

Fisch vom Grill wird mit diesem Dip noch leckerer!

Diesen Schnittlauch-Dip kann man auch mit grobkörnigem Senf zubereiten, dann die Senfkörner weglassen!

Der Schnittlauch-Dip mit Senf schmeckt auch sehr lecker auf frischgebackenen Kartoffel-Brot!

Sehr beliebt ist dieser Dip bei uns auch zu Fischstäbchen.

Achtung! Senfkörner entfalten nach und nach ihre Schärfe!

Da ich nicht nur Kartoffeln über alles Liebe, sondern auch Dips in allen möglichen Variationen, gibt es hier auf herzelieb natürlich sehr viele Rezepte für Dips mit Pfiff und Liebe! Wer noch weitere Anregungen sucht, der findet hier meine Dip-Rezepte. Ob mit Karotten, mit roter Bete, das klassische Tzatziki oder mit Feta – das ist ganz bestimmt für jeden etwas Leckeres dabei! Leckere Brotrezepte habe ich auch noch für euch!

Jetzt verratet mir doch bitte noch, welches euer persönlicher Lieblingsdip ist! Ihr wisst ja, dass ich immer sehr neugierig bin!

Lasst es euch schmecken, guten Appetit und alles Liebe,

miho