Fermentiertes Buchweizen-Brot – glutenfrei & ohne Hefe

Ein glutenfreies Brot, dass ohne Hefe gebacken wird, könnt ihr mit diesem Rezept für ein Buchweizen-Brot zaubern! Wie das funktioniert? Dazu muss man das Pseudogetreide einfach nur fermentieren. Diesen Fermentierungs-Prozess kennen viele vom Sauerteig, aber auch für Sauerkraut wird diese Methode genutzt. Mit Hilfe von Enyzmen wird der Buchweizen im Grunde genommen zum Gären gebracht, deswegen geht er auch ohne Triebmittel auf.

Glutenfreie Brote sind in der Regel sehr fest. Auch dieses Buchweizen-Brot ist fester als fluffiges Weizenbrot, dennoch hat es feine Poren! Ich liebe dieses Brot mit herzhaften Aufstrichen. Probiert ihn einmal mit Eiersalat, Feta-Creme oder meinem Rote Bete Pesto! Mit nur wenige Zutaten und viel Zeit zaubert ihr so ein ganz wundervolles Brot, dass am besten getoastet schmeckt! Los geht´s!

Fermentiertes Buchweizen-Brot

Zutaten für das Buchweizen-Brot

500 g Buchweizen (ganz)

Wasser zum Quellen

350 ml Wasser

12 g Salz

1 Prise Liebe

2 Esslöffel Oregano

5 – 6 Esslöffel Sonnenblumenkerne

Buchweizenbrot – die Zubereitung

Zunächst den Buchweizen etwas abwaschen und dann in eine große, metallfreie Schüssel füllen. Mit Wasser reichlich auffüllen und den Buchweizen für etwa 6 Stunden quellen lassen.

Im nächsten Schritt den Buchweizen in ein Sieb gießen und einige Minuten abtropfen lassen. Dann die Körner mit 350 ml Wasser aufgießen. Nun in einer Küchenmaschine, im Mixer oder Blender auf langsamer Stufe solange pürieren, bis ein ein glatter Teig entstanden ist.

Jetzt den Teig zurück in die Schüssel füllen und mit einem Tuch abdecken. Etwa 12 Stunden sollte der Buchweizen jetzt an einem warmen Ort fermentieren. Etwas schneller geht das im Backofen (Tipps!)

Nach 12 Stunden sollte die Buchweizen-Masse Blasen werfen und aufgegangen sein. Sollte das noch nicht der Fall sein, muss der Teig noch ein bisschen länger stehen bleiben.

Sollte der Teig gut sein, dann alle restlichen Zutaten einarbeiten. Nur vorsichtig mit einem Plastik- oder Holzlöffel umrühren, damit der Teig schön luftig bleibt.

Eine 30 Zentimeter Backform mit Backpapier auslegen und den Brotteig einfüllen. Der Teig kann zwar noch 1-3 Stunden in der Form gehen, aber man kann ihn auch sofort backen. Backofen auf 180 Grad vorheizen, Backblech auf die zweite Schiene von unten einschieben. In etwa 70 Minuten fertig backen.

Ich nehme das Brot sofort aus der Backform und entferne das Backpapier bevor ich es auf einigen Lagen Papiertüchern auskühlen lasse.

Tipps

Der Teig sollte zu keinem Zeitpunkt in der Vorbereitung mit Metall in Berührung kommen.

Statt der Sonnenblumenkerne könnt ihr auch Haselnüsse, Sesam oder andere Saaten ausprobieren.

Testet das Brot einmal mit Oliven oder getrockneten Tomaten.

Aromatische Kräuter wie Thymian, Rosmarin passen perfekt zu diesem Brot.

getrocknete Aprikosen im Teig sind eine tolle Abwechslung.

Das Brot bitte frühestens 30 Minuten nach dem Backen schneiden.

Das Buchweizen-Brot am Besten frisch essen!

Sollte etwas übrig bleiben, den Rest des Brotes einfach in Scheiben schneiden und einfrieren.

Das Brot schmeckt fantastisch aufgetoastet.

Ich kann mich noch gut an meine Jugend erinnern, wir haben Bucheckern gesammelt und sie dann abends vor dem Fernseher geknabbert. Für mich war dieses Pseudo-Getreide dann lange Zeit in Vergessenheit geraten. Leider – muss ich sagen! Der nussige Geschmack, ist nämlich wirklich sehr genial!

Probiert es einfach einmal aus und schreibt mir, wie es euch gefallen hat!

Alles Liebe,

miho