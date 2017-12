Schneeflöckchen – der wohl zarteste Keks der Welt

Fragt man Nordfriesen nach ihrem Lieblingskeks, so wird auch ganz oft das Schneeflöckchen genannt. Ich kenne kein Plätzchen, das zarter ist. Warum dieser Keks so heißt, konnte ich nicht heraus bekommen. Deswegen kann ich nur versuchen es herzuleiten: Wird eine Schneeflocke berührt, löst sie sich auf. Ungefähr so verhält sich dieser besondere Keks. Sobald man ein Stück davon mit der Zunge gegen den Gaumen drückt, zerfällt er und schmilzt im Mund. Aber der Name Schneeflöckchen passt auch farblich, der Keks ist weiß.



Das Rezept habe ich vor ein paar Jahren einer Nachbarin entlockt. Sie liest meinen Blog regelmäßig und freut sich darüber, wenn es weiter gegeben wird. Vielleicht hast du Lust, diese Kekse mit viel Fingerspitzengefühl und Liebe nachzubacken, schau dir das Rezept an:

Schneeflöckchen – das besondere Rezept

Schau dir unbedingt auch die vielen anderen, zum Teil ungewöhnlichen Keksrezepte von herzelieb an! Du findest viele Rezepte aus Dänemark, Schweden und Norddeutschland darunter!

Zutaten für die Schneeflöckchen

250 g Stärke

250 g weiche Butter

100 g Puderzucker

100 g Mehl

1 Prise Salz

Liebe nach Geschmack

1-3 Vanilleschote (oder 1-2 Vanillezucker)

evtl. Abrieb einer 1/2 Bio-Zitrone

100 g Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung der Schneeflöckchen

Alle Zutaten werden zügig zu einem Teig verarbeitet. Anschließend formst du ca. 3 cm dicke Rollen, wickelst sie in Butterbrotpapier und parkst sie ca. 30 Minuten im Kühlschrank.

Genau jetzt kannst du den Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Liebevoll rollst du haselnussgroße Kugel und setzt sie mit 2 fingerbreitem Abstand auf ein mit Backpapier oder einer Backmatte belegtes Backblech. Die Kugeln drückst du mit einer Gabel, die du vorher in Mehl getunkt und kurz wieder abgeklopft hast, leicht ein.

Schon kann das Blech für ca. 15 Minuten in den Ofen.

Die Plätzchen ziehst du mit dem Backpapier vom Blech und lässt sie gut auf einem Auskühlgitter* abkühlen. Sobald sie kalt sind, kannst du sie mit Puderzucker bestäuben.

Ich mag diese Kekse zum Tee und zum Kaffee! Nur eines sollte man niemals machen: Die Kekse eintunken – dann sind sie schneller zerfallen, als du schauen kannst.