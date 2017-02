Heute gibt einen echten Klassiker! Ich verrate euch mein weltbestes Rezept für einen perfekten Zitronenkuchen in der Gugelhupf-Form! Er ist so herrlich frisch, schön saftig und passt wirklich zu jedem Anlass. Zitronenkuchen backen ist schon in der Vorbereitung ein echtes Fest, denn die ganze Küche riecht herrlich frisch durch den Abrieb der Zitronenschale!

Als ich vor einigen Jahren diesen Blog startete, ahnte ich nicht im Geringsten, welche Ausmaße mein Hobby annehmen würde. Gestartet bin ich mit der Handy-Kamera, die aber schon sehr bald nicht mehr ausreichte. Auch die Uralt-Spiegelreflex – meine D200 – wurde vor kurzem gegen ein neueres, moderneres Modell ausgetauscht. Ich freue mich riesig, dass mehr als 30.000 Menschen meiner Seite auf allen Kanälen folgen, davon alleine 13.000 auf Facebook. Ein ganz dickes Dankeschön an alle, die kommentieren, die liken, meine Beiträge auf Facebook teilen und an die, die mir nette Mails schreiben – macht weiter so! Ihr motiviert mich jeden Tag aufs Neue! Ich habe noch viele Pläne mit herzelieb und der Blog wird sich nach und nach noch ein wenig verändern.

Mein bester Zitronenkuchen – das Rezept

Zutaten für den saftigen Zitronenkuchen

2 Zitronen

5 Eier

250 g Butter

200 g Puderzucker

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Prise Liebe

200 g Mehl

50 g Stärke

1 Teelöffel Backpulver

50 g Puderzucker (zum Tränken)

1 Eiweiß für den Guss

250 g Puderzucker für den Guss

Saftiger Zitronenkuchen – die Zubereitung

Die Schale der Zitronen fein abreiben und anschließend die Früchte auspressen. Saft zur Seite stellen. Die Eier werden getrennt und der Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizt.

Die weiche Butter mit dem Puderzucker, dem Vanillezucker und dem Zitronenabrieb schaumig aufschlagen. Nach und nach die Eigelb unter die Masse rühren und alles zu einer dickschaumigen Masse verarbeiten.

Das Eiweiß mit einer Prise Salz aufschlagen – dabei die 50 g Zucker einrieseln lassen und so lange weiterrühren, bis der Eischnee glänzend und schnittfest ist.

Jetzt werden Mehl, Stärke und Backpulver gemischt und zusammen mit einem Drittel des Eischnees unter den Teig gehoben. Kurz vor dem Backen wird der Rest des Schnees locker unter die übrigen Zutaten gehoben.

Eine Gugel-Form fetten und mit Zucker ausstreuen, den Teig einfüllen und auf der mittleren Schiene etwa 60 Minuten backen. Stäbchenprobe nicht vergessen!

Der Kuchen sollte einige Minuten auskühlen, bevor er gestürzt wird. In der Zwischenzeit den Saft der zwei Zitronen erhitzen, mit den 50 g Puderzucker verrühren, bis der Zucker sich gelöst hat. Mit einem Schaschlickspieß senkrecht und gleichmäßig verteilt Löcher in den warmen Zitronenkuchen stechen, in die dann die Puderzucker-Zitronensaft-Lösung geträufelt wird.

Das Eiweiß für den Guss sehr steif schlagen und den Puderzucker langsam einrieseln lassen. Anschließend den Kuchen damit verzieren. Ich werde ganz häufig gefragt, wann der Guß auf den Zitronenkuchen kommt. Der Kuchen muss vollständig ausgekühlt sein, nur so bleibt er schön weiß!

Am besten schmeckt dieser Kuchen, wenn er einen Tag durchgezogen ist. Damit er möglichst saftig bleibt, bewahre ich ihn in Alufolie auf.

Ein Kuchen, den hier bei uns Daheim alle lieben. Er ist frisch und er kann aus der Hand gegessen werden. Ihr kennt das ja sicher alle!

Viel Spaß beim Nachbacken und alles Liebe

miho