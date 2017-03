Apfel-Schmand-Kuchen darf auf keinem nordfriesischen Kaffeetisch fehlen! Ihr wisst ja, Nordfriesland – ganz oben links in Deutschland, direkt an der Küste und kurz vor Dänemark. Da, wo zu Festen unsagbar viele Kuchen von Tanten und Omas gebacken werden, die natürlich alle probiert werden müssen. Sonst ist noch jemand beleidigt!

Traditionell werden die Kuchen, Torten und der Kaffee auf Feiern in Nordfriesland „rumgeschickt“ und jeder nimmt sich so viel, wie er möchte.

Beim Rumschicken nehmt ihr den Kuchen- oder Tortenteller von eurem rechten Nachbarn entgegen und während ihr den Teller auf der einen Hand balanciert, schneidet ihr euch mit der anderen Hand ein Stück Kuchen ab und legt es auf eurenTeller.

Anschließend reicht ihr die Platten an den linken Tischnachbarn weiter. Niemand würde hier auf die Idee kommen, eine Torte aufzuschneiden und den Gästen ein Stück auf den Teller zu legen! Auch nicht von diesem Apfel-Schmand-Kuchen!

Ganz wichtig – Kuchen und auch Kaffee werden in Nordfriesland immer rechtsherum geschickt – da gibt es keine Ausnahme! Schneidet euch immer nur ein sehr dünnes Stück vom Kuchen oder der Torte ab, denn wenn alle Kuchen bei euch vorbeigekommen sind, ist euer Teller voll und ihr könnt anfangen zu essen.

Nordfriesischer Apfel-Schmand-Kuchen

Zutaten für den Apfel-Schmand-Kuchen

für den Teig

400 g Mehl

1/2 Teelöffel Backpulver

250 g Butter

125 g Zucker

1 Prise Salz

1 Prise Liebe

2 Eier

2 Esslöffel kaltes Wasser

für die Füllung

400 g Schmand

200 g Sahne

4 Eier

40 g Stärke

2 Teelöffel Vanillezucker

60 g Zucker

1 kg Äpfel

Saft einer Zitrone

optional 50 g Rosinen

1 Schuß Rum

50 g gemahlene Mandeln

Zubereitung des Apfel-Schmand-Kuchens

für den Boden

Mehl und Backpulver vermischen und die Butter in feine Stücke schneiden. Zucker, Salz, Eier und das Wasser hinzufügen und alle Zutaten zuerst mit den Knethaken eines Handmixer vermischen. Anschließend zügig und mit möglichst kühlen Händen alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Teig zu einer Kugel formen, in Frischhaltefolie einschlagen und für 30 Minuten im Kühlschrank kühlen.

für die Füllung

Schmand, Sahne, Eier, Stärke, Vanillezucker und Zucker in eine Schüssel geben und verrühren. Die Äpfel waschen, schäle, vierteln und entkernen. Die Apfel-Viertel in Spalten schneiden.

Zitronenschale abreiben und den Zitronenabrieb in die Sahne-Schmand-Mischung rühren. Danach die Zitrone auspressen und den Saft mit dem Apfelspalten vermischen. Rum und eventuell Rosinen zu den Äpfeln geben.

Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine 28er Springform fetten und eventuell mehlen. Den Teig auf einer bemehlen Fläche rund ausrollen und in die Form geben. Dabei wird ein fünf Zentimeter hoher Rand geformt. Mandeln auf dem Boden verstreuen und die Apfelspalten darauf verteilen. Mit der Schmand-Sahne-Masse übergießen und ca. 60 Minuten im Ofen backen.

Wer mag serviert den Apfel-Schmand-Kuchen mit einer Zimt-Sahne. Allerdings finde ich ihn auch ohne dieses Topping sehr saftig und reichhaltig!

Achtung! In Nordfriesland müsst darauf gefasst sein, dass ihr eine neue Welle des Rumschickens auslöst, wenn ihr darum bittet, dass euch noch einmal ein bestimmter Kuchen gereicht wird. Während alle Kuchen durch eure Hände wandern, ihr euch bedient und anschließend die Kuchenplatten weiterreicht, wird im schönsten Plattdeutsch wild durcheinander geredet und der neueste Klatsch ausgetauscht. Ein Nordfriese stellt weder den Kuchen noch die Kaffeekanne vor sich auf den Tisch, er bietet sie immer seinem linken Nachbarn an! Ich habe mir sagen lassen, dass diese Sitte auch im dänischen Raum weit verbreitet ist. Jetzt wisst ihr Bescheid!

Guten Appetit und alles Liebe

miho