Blumenkohl-Puffer – raffiniert und schnell

Blumenkohl knabbere ich sogar roh als Snack. Knackig sind sie, die Röschen und genau das mag ich sehr! Und wer glaubt, dass Blumenkohl ein kleines bisschen langweilig ist, der liegt falsch! In Salaten schmeckt er, kurz blanchiert und in sehr kleine Röschen geteilt, ganz fantastisch! Insgesamt lässt sich Blumenkohl wundervoll vielseitig in Rezepten verwenden. Zusammen mit Kartoffeln zu einem Mus verarbeitet, ganz frisch mit Sauce Hollandaise und Schinken oder Blumenkohl-Puffer – ich kann mich einfach in diese Gemüse rein legen!

In meiner LCHF-Zeit habe ich Blumenkohl gerne als Kartoffelpuffer-Ersatz genutzt. Das Rezept für einen Blumenkohl-Salat (LowCarb-Kartoffelsalat-Ersatz) findet ihr auf dem Blog der Küchenchaotin. Bei mir gibt es heute das Rezept für Blumenkohl-Puffer, die mir fast genauso gut schmecken, wie echte Kartoffelpuffer. Am besten schmecken sie mit einem Quark- oder Joghurt-Dip.

Blumenkohl-Puffer mit Joghurt-Dip

Rezept für 4 Portionen

Zutaten für die Blumenkohl-Puffer

300 g Blumenkohl-Röschen

1 Paprika

1 kleine Zwiebel

3 Eier

50 g Mehl

Pfeffer und 2 Prisen Salz

1 Prise Liebe*

1 Prise Muskatnuss

50 g Emmentaler Käse

4 Esslöffel Rapsöl zum Braten



Zubereitung der Blumenkohl-Puffer

Die Blumenkohl-Röschen waschen und in ca. 3 Liter Salzwasser in etwa 10 Minuten garen. Anschließend abgießen, gut abtropfen lassen und abkühlen lassen. Die abgekühlten Blumenkohlröschen grob hacken.

Während der Blumenkohl kocht und abkühlt, wird die Paprika gewaschen, halbiert, geputzt und in feine Würfel geschnitten. Die Zwiebeln schälen, fein hacken und den Emmentaler fein raspeln.

Eier aufschlagen, in eine Schüssel geben und mit dem Mehl gut verrühren. Mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss würzen und alle übrigen Zutaten in diese Mehl-Ei-Masse rühren.

Etwas Rapsöl in einer Pfanne erhitzen und für jeden Puffer ca. 2 Esslöffel der Masse in die Pfanne geben. Etwas glatt streichen und dann von jeder Seite goldbraun backen.

Die Gesamtmenge Pufferteig enthält ca. 1219 Kalorien (kcal.), 100 g Fett, 50 g Kohlenhydrate, 48 g Protein.

Pro Portion (3 kleine Puffer) sind das etwa 305 Kalorien (kcal.), 25 g Fett, 12,5 g Kohlenhydrate und 12 g Protein.

Zutaten für den Zitronen-Dip

1 Becher Joghurt

1 Spritzer Zitronensaft

Abrieb einer halben Zitrone

1 Prise Zucker

1 Prise Liebe*

Pfeffer und Salz zum Abschmecken

Zubereitung des Zitronen-Dips

Den Joghurt in eine kleine Schüssel füllen und eine Spritzer Zitronensaft hinzufügen.

Den Zitronenabrieb dazu geben und mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

Wer mag, kann den noch mit Petersilie oder Schnittlauch verfeinern, ein kleines bisschen Frühlingszwiebel oder Knoblauch macht den Dip ein bisschen herzhafter.

Ein leichtes Sommer-Gericht, das nicht zu üppig und ganz schnell zubereitet ist. Blumenkohl ist das Saisongemüse in der Zeit von Juni bis Oktober. In dieser Zeit esse ich den Blumenkohl sogar roh. Den Blumenkohl, den es jetzt in den Läden zu kaufen gibt, kaufe ich trotzdem, um ihn zu verarbeiten. Für Kinder ist dieses Gericht absolut geeignet und wenn die Blumenkohl-Puffer mal nicht ganz aufgegessen werden, lassen sie sich sehr gut einfrieren. Nur kurz in der Pfanne aufknuspern, schnell noch einen leichten Dip anrühren und genießen. Fast so gut, wie frisch gemacht!

Lasst euch die Puffer gut schmecken! Wer keine Paprika mag, der lässt sie einfach weg, allerdings sind sie ein schöner Farbtupfer!

Alles Liebe

miho