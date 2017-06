Caramel-Eistorte mit Popcorn & gerösteten Mandeln

Dieses Rezept für die Caramel-Eistorte mit Popcorn könnt ihr ohne Eismaschine zubereiten. Eine Freundin hat sich ein Eis ohne Ei gewünscht – et voilà! Die cremige Eiscreme mit dem knusprigen Schokoboden und dem Popcorn war ein voller Erfolg. Auch, wenn es vielleicht ein wenig kompliziert liest, ist die Eistorte ganz schnell vorbereitet!



Ich bin seit frühester Kindheit ein echter Caramel-Eis Fan! Habt ihr auch so Eissorten, an die ihr euch noch sehr gern erinnert? Für mich ist und bleibt meine liebste Kindheitserrinnerung eindeutig der Eis-Klassiker „Brauner Bär“. Meine Eistorte ist etwas eleganter, schmeckt aber auch herrlich nach Caramel, ganz ohne künstliche Zusatzstoffe.

Caramel-Eistorte mit Popcorn

Zutaten für die Caramel-Eistorte mit Popcorn

für den Schokoladen-Boden

15 Butterkekse

50 g Zartbitterschokolade

50 g Butter

für das Eis

200 g blanchierte Mandeln

1 Dose gezuckerte Kondensmilch

1 Prise Liebe

200 ml Sahne

100 g Creme Double

für das Popcorn

90 g Zucker

50 g Butter

50 gepopptes Popcorn

Zubereitung der Caramel-Eistorte mit Popcorn

Zubereitung des Schokoladen-Bodens

Zuerst die Schokolade fein hacken und zusammen mit der Butter schmelzen. Die Butterkekse fein zerbröseln und in die Masse rühren. Den Boden einer Springform (16 Zentimeter Durchmesser) mit Backpapier belegen. Teig hinein geben und gut fest drücken. Die Form für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Zubereitung der Eismasse

Zuerst die Mandeln hacken und in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten. Dann die Dose gezuckerte Kondensmilch ungeöffnet in eine Topf stellen. Soviel kaltes Wasser auffüllen, bis die Kondensmilchdose vollständig bedeckt ist. In 90 Minuten zu Caramel einkochen. Anschließend vollständig abkühlen lassen! Sahne und Creme Fraiche zusammen in eine Schüssel geben und steif schlagen. Die halbe Dose Caramel und die gehackten Mandeln unterrühren. Die Eismasse auf dem Boden verteilen, mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens acht Stunden in den Gefrierschrank stellen.

Popcorn karamelisieren, Dekorieren und Servieren

Den Zucker in einen Topf streuen und bei mittlerer Hitze schmelzen bis er hellbraun ist. Butter hinzufügen und rühren, bis eine glatte, etwas zähere, braune Masse entsteht. Popcorn hinzufügen und umrühren, bis möglichst viel mit dem Sirup benetzt ist. Anschließend das Popcorn auf ein Stück Backpapier kippen und zusammenhängende Popcornstücke etwas auseinander zupfen. Vollständig auskühlen lassen und die Caramel-Eistorte kurz vor dem Servieren damit dekorieren. Fertig!

Tipps

Ich lasse die Caramal Eistorte leicht antauen, bevor ich sie serviere.

Die Eistorte lässt sich besser schneiden, wenn das Messer vorher in heißes Wasser gelegt wird.

Wer kein Popcorn mag, dem empfehle ich, die Eistorte mit etwas Kakao zu bestäuben.

Für Reste habe ich keine Tipps, es bleibt bei uns nichts übrig.

Ich mag die Eistorte gerne mit richtig großen Mandelstücken, die gern auch unregelmäßig sein dürfen. Wer es gern etwas zarter mag, der kann für das Rezept Mandelblättchen rösten und verarbeiten. Probiert einfach aus, was euch am Besten schmeckt.

Guten Appetit und alles Liebe,

miho