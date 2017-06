Wie von Mutti – Kartoffelsalat mit wenig Mayonnaise

Heute habe ich das Rezept für meinen besten Kartoffelsalat wie von Mutti oder Oma für euch. Das Schönste ist, dass er auch Kindern schmeckt! Zusammen mit meinem charmanten Blogger-Kollegen Björn vom Blog happy plate aus München habe ich ein wenig über den „Kartoffelsalat-Äquator“ in Deutschland nachgedacht. Da ich ganz offensichtlich nördlich dieser Grenze wohne, enthält mein Kartoffelsalat selbstverständlich Mayonnaise! In Norddeutschland muss das so!

Kartoffelscheiben müssen es sein, keine Würfel! Und um Himmelswillen keinen Speck! Wie schaut das bei euch aus? Björn wohnt südlich dieser Linie und bereitet seinen Kartoffelsalat vollends anders zu als ich es mache. Südlich des „Kartoffelsalat-Äquators“ findet man Mayonnaise im Salat wohl im besten Fall befremdlich. Schaut euch auf jeden Fall Björns Variante einmal an!

Ich mag den Kartoffelsalat nicht, wenn das Dressing zäh und fettig ist, die Kartoffelscheiben zusammen kleben und ich mehr Mayonnaise als Kartoffel im Mund habe. Deswegen gibt es bei meiner Art der Zubereitung einen ganz geheimen Zwischenschritt für einen Kartoffelsalat mit wenig Mayonnaise.

Rezept für leichten Kartoffelsalat mit Mayonnaise

Zutaten für den Kartoffelsalat

1 Kilo festkochende Kartoffeln

Brühe, Essig

2 Eier

1 kleine Zwiebel

1 Essiggurke

2 Hände voller Liebe

1 kleines Glas Mayonnaise

1- 2 Esslöffel Schmand, Joghurt oder Creme Fraiche

Schnittlauch

Pfeffer und Salz

Kartoffelsalat – die Zubereitung

Die Vorbereitung der Pellkartoffeln

Zuerst die Kartoffeln mit der Schale in einem Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Anschließend die Hitze reduzieren und in etwa 20 Minuten gar kochen. Nun die Kartoffeln abkühlen lassen, dann pellen und die Pellkartoffeln in gleichmäßig dünne Scheiben schneiden. Mit etwa 1,5 Liter kochendem Wasser übergießen! Acht bis zehn Esslöffel Essig und drei bis fünf Teelöffel Brühe hinzufügen. Ganz vorsichtig umrühren und abkühlen lassen. Wer den Kartoffelsalat am Abend vorher zubereitet, der sollte die abgekühlte Schüssel abdeckeln und dann die Kartoffelscheiben mit der Flüssigkeit kalt stellen.

Mayonnaise und übrige Zutaten hinzufügen

Zunächst die Kartoffeln abgießen – sie sollen aber noch feucht sein. Die Eier kochen, kalt werden lassen und pellen. Dann die Zwiebel putzen und die Enden der Essiggurke abschneiden. Alle Zutaten fein würfeln und zu den Pellkartoffel-Scheiben geben.

Die Mayonnaise esslöffelweise an den Salat geben und immer wieder vorsichtig umrühren. Etwas Schmand, Creme Fraiche oder Joghurt hinzufügen. Wenn der Salat genügend Dressing enthält, mit Salz und Pfeffer abschmecken und bei Bedarf Schnittlauch-Röllchen unterrühren. Nur noch mit Schnittlauch dekorieren und anschließend etwa zwei Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen. Noch einmal abschmecken, eventuell Nachwürzen und mit Schnittlauch bestreuen. Fertig!

Tipps

Ich verfeinere den Salat noch mit Schmand, Creme Fraiche oder Joghurt. Je nachdem, was ich noch im Kühlschrank habe. Auch ein Schuss Sahne ist möglich

Ich benötige für den Salat etwa ein halbes Glas Mayonnaise.

Durch das Übergießen mit kochendem Wasser wird die Stärke abgewaschen, die sonst dafür sorgt, dass die Pellkartoffel-Scheiben verkleben.

Die Zubereitung mit dem Einlegen der Kartoffeln ist ganz besonders gut für große Mengen geeignet. Da die Kartoffelscheiben schon am Tag vorher vorbereitet sind und am nächsten Tag der Salat nur noch angemacht wird.

Sollte nicht alles aufgegessen werden, alles sehr gut kühlen und höchstens bis zm nächsten Tag aufbewahren.

Kartoffelsalat mit selbstgemachter Mayonnaise bewahre ich grundsätzlich nicht auf.

Welche Art von Kartoffeln ich für den Kartoffelsalat verwende? Ich benutze festkochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln.

Ich verwende einen ganz normalen Essig oder einen Apfelessig für den Kartoffelsalat.

Was passt zum Kartoffelsalat? Wir essen ihn am liebsten als Beilage zum Grillen, zu Frikadellen oder Würstchen.

Welche Gewürze passen zum Kartoffelsalat? Ich verwende ausschließlich Salz, Pfeffer und Kräuter wie Petersilie oder Schnittlauch.

Warum muss der Kartoffelsalat ziehen? Ganz einfach! Die Zutaten verbinden sich besser und die Gewürze entfalten ihren Geschmack. Außerdem nehmen die Kartoffeln Salz auf, das dauert ein bisschen. Eventuell muss dann noch nachgewürzt werden.

Jetzt bin ich sehr gespannt, aus welcher Region ihr kommt! Wie wird der Kartoffelsalat bei euch zubereitet? Liebt ihr die Variante mit Mayonnaise oder doch lieber mit Essig und Öl. Habt ihr noch ungewöhnliche Zutaten, die in euren Salat kommen? Mich interessiert auch noch brennend, ob es bei euch an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen gibt.

Lasst es euch gut schmecken und habt einen wundervollen Tag!

Alles Liebe,

miho