Schüttelgurken – schneller Gurken-Salat

Ein schneller Salat, der auch noch was für die schlanke Linie ist, der erfrischt und blitzschnell gemacht ist. Meine Wahl fällt da auf Schüttelgurken. Nach diesem Rezept bereite ich die Schütelgurken schon so lange zu, dass ich ganz vergessen habe, woher es ursprünglich stammt. Solche Rezepte kennt ihr doch sicher auch alle, oder?





Vermutlich müsst ihr jetzt ein kleines bisschen schmunzeln. Schüttelgurken hört sich schon sehr komisch an, oder? Aber die Erklärung ist ganz einfach – der Salat wird zubereitet, in eine luftdicht verschließbare Schüssel gefüllt und bei jeder Gelegenheit geschüttelt. Damit die Schüttelgurken wirklich erfrischend sind, empfehle ich euch, ihn im Kühlschrank aufzubewahren.

Die ideale Ergänzung zu fast jeder Art von Gurkengericht ist meiner Meinung nach Dill, in diesem Salat kombiniert mit Senfsaat, die die leichte Schärfe ins Gericht bringt. Durch den Essig wird der Salat leicht säuerlich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie erfrischend das ist! Ihr braucht kein Öl und kein Wasser, die einzige Kohlenhydratquelle in diesem Salat sind die Zwiebeln und der Zucker.

Rezept für Schüttelgurken

Zutaten für die Schüttelgurken

2 Salatgurken

1-2 Zwiebeln

1 Teelöffel Salz

3 Teelöffel Senfkörner

3 Esslöffel Zucker

6 Esslöffel Essig (5%)

2 Prisen Pfeffer

1/2 Bund Dill

Zubereitung der Schüttelgurken

Die Schlangengurken schälen, der Länge nach aufschneiden und entkernen. Anschließend in ca. 5 cm dicke Stücke schneiden. Die Zwiebel(n) schälen und in feine Würfel schneiden. Beide Zutaten in eine Schüssel geben, die luftdicht verschlossen werden kann.

Salz, Senfkörner, Zucker, Essig und Pfeffer dazu geben. Zum Schluss den Dill hacken und über die restlichen Zutaten streuen. Deckel auf die Schüssel setzen, kräftig durchschütteln und in den Kühlschrank stellen. Nach einer halben Stunde nochmal kräftig schütteln und dann guten Appetit!

Senföle, die Glucosinolate, regen nicht nur die Verdauung und den Speichelfluss an, sie wirken auch antibakteriell. Senf gilt als ein natürliches Antibiotikum, das besonders wirksam bei leichten Erkrankungen der Luftwege und des Harnsystems sein kann. Außerdem sind die Senföle wirksam gegen eine Reihe von Viren und Pilzen und sie wirken leicht entzündungshemmend. Manchmal kommt die Heilpraktikerin in mir einfach durch. Verzeiht mir, aber hin und wieder kann ich meine Begeisterung kaum zügeln. Dieser Salat ist also nicht nur lecker, sondern auch noch gesund.



Ganz besonders liebe ich diese Schüttelgurken an heißen Tagen im Sommer, aber ich gestehe, diesen Salat gibt es das ganze Jahr bei mir. Mit einer Scheibe Brot sind dieses Schüttelgurken das ideale Mittagessen fürs Büro.

Ihr möchtet noch mehr Salate? Ich liebe auch meinen Brotsalat, den Kohlrabi-Rohkost-Salat oder meinen Bohnen-Tomaten-Salat. So, jetzt verratet mir doch einmal, welches euer Lieblingssalat für den Sommer ist – vielleicht hast du einen Salat, den es immer wieder bei dir gibt!

Guten Appetit und alles Liebe

miho