Sommersalat mit Gurke, Avocado, Feta und Dill

Es gibt nichts Erfrischenderes als einen Gurkensalat im Sommer! Ich liebe die Kombination mit Dill und kann gar nicht genug davon bekommen! In Kombination mit Feta und Creme Fraiche oder Creme double, sättigt dieser Salat so gut, das ich keine weitere Beilage brauche. Wer aber dennoch zu diesem Gurkensalat etwas essen möchte, dem empfehle ich ganz dringend das magische Baguette!



Dieser Salat lässt sich wunderbar in einem Glas mitnehmen, am Besten schmeckt er allerdings gut gekühlt. Für eine ganz besondere Cremigkeit, breche ich einen Teil des Fetas in sehr kleine Stücke, die sich gut mit der Creme Fraiche mischen. Feta kann sehr salzig sein, deswegen empfehle ich euch, den Salat erst kurz vor dem Servieren mit Salz abzuschmecken.

Lasst euch die Kombination Gurke, Avocado und Dill nicht entgehen, sie ist einfach göttlich! Diejenigen, die Avocados nicht so sehr mögen, empfehle ich, sie einfach wegzulassen – der Salat ist trotzdem ein Gedicht!

Salat mit Gurke, Avocado, Feta und Dill

Zutaten für den Salat

1 Salatgurken

1 Avocado

200 g Fetakäse

1 Prise Liebe

2 Esslöffel Creme Fraiche

3 Esslöffel Joghurt

1 Bund Dill

Salz, Pfeffer

Zubereitung des Sommersalates

Die Gurke gründlich waschen, der Länge nach halbieren in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Avocado halbieren, den Kern entfernen und die äußere Schale mit einem Sparschäler entfernen. Das Avocado-Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Den Feta klein bröckeln. Creme Fraiche und Joghurt mischen. Den Dill fein hacken und einige Blättchen für die Deko zurückhalten. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut durchmischen.

Kurz vor dem Servieren mit Salz und Pfeffer abschmecken!

Dieser Salat passt hervorragend zu einer Low Carb Ernährung! An drei Tagen in der Woche verzichten wir zur Zeit weitestgehend auf Kohlenhydrate.

Ich weiß für mich, dass ich am besten abnehme, wenn ich auf Kohlenhydrate verzichte. Der Verzicht auf Fett macht mich persönlich unzufrieden. Schade, dass Low Carb in Deutschland keine anerkannte Ernährungsform ist.

herzelieb und Low Carb auf Kur

Zum Schluss habe noch eine kleine Anekdote zum Thema Low Carb für euch: Vor einigen Jahren fuhr ich zu einer Kur – ich hatte gerade über 30 Kilo abgenommen. Beim ersten Gespräch mit dem Kurarzt wurde ich nach Allergien und Unverträglichkeiten gefragt und ich antwortete: „Ich reagiere allergisch auf Kohlenhydrate!“. Wegen des verständnislosen Blickes des Arztes, fasste ich mir an die Hüften und erklärte „Wenn ich Kohlenhydrate esse, bekomme ich hier ganz fiese Rollen und Beulen“. Der Arzt lächelte und meinte, dass man auf solche Spinnereien bei der Ernährung keine Rücksicht nehmen könnte. Ich hätte mich, wie alle anderen auch, gemäß den Empfehlungen der DGE zu ernähren. Nach einer Woche hatte ich drastisch zugenommen und stand wieder vor diesem Arzt. „Hab ich doch gesagt, ich vertrage keine Kohlenhydrate!“, antwortete ich auf die Frage, wie es dazu kommen konnte. Die restlichen 3 Wochen der Kur durfte ich dann auf Nudeln, Brot und Reis verzichten.

Ich wünsch euch guten Appetit, lasst euch den Salat schmecken, ihr Lieben!

Alles Liebe

miho