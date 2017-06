Ich weiß gar nicht, ob das Rezept für diese schwedische Köstlichkeit in die die Kategorie Brot oder Kuchen gehört. Auf jeden Fall ist das Morotslimpa schnell gemacht! Dazu passt sowohl ein süßer Belag als auch ein guter Käse oder Schinken. Bei uns wird das Morotslimpa mit Frischkäse und Marmelade gegessen und wir finden es fantastisch!

Möhren heißen auf schwedisch Morötter! Sie sorgen in diesem Brot dafür, dass es schön saftig ist und bleibt. Ein Limpa ist eigentlich ein Laib, wird aber auch mit Brot übersetzt! Aber genug schwedisch für heute! Das Rezept ist kinderleicht nachzumachen, probiert es einfach einmal aus und lasst es euch schmecken!

Morotslimpa – schwedisches Möhrenbrot mit dunklem Sirup

Zutaten für das Morotslimpa oder Möhrenbrot

120 g Haferflocken

300 g Dinkelmehl 630

8 g Salz

1 Prise Liebe

2 gestrichene Teelöffel Natron

50 ml dunkler Sirup

200 ml Milch

200 ml Buttermilch

50 g geriebene Karotten

Morotslimpa / Möhrenbrot-die Zubereitung

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Da dieses Brot ohne Hefe zubereitet wird, geht alles ganz schnell!

Zunächst alle trockenen Zutaten in einer Schüssel gut vermischen. Anschließend die flüssigen Zutaten und die geriebenen Karotten hinzufügen und alles zügig zu einem klebrigen Teig verrühren!

Eine Kastenform (30 Zentimeter) fetten und mit etwas Mehl ausstreuen oder mit Backpapier auslegen. Den Teig hinein füllen und in ungefähr 60 Minuten fertig backen.

Das Morotslimpa in der Form auskühlen lassen. Dann in ein Küchenhandtuch einrollen und einige Stunden liegen lassen. Erst dann in Scheiben schneiden! Entweder gleich mit Butter bestreichen und belegen oder vorher noch einmal toasten. Fertig!

Tipps

Das Brot soll keine feste Kruste haben! Deswegen wird es in ein Tuch gerollt.

Wer mag, kann die Möhren auch durch Pastinaken oder Kürbis ersetzen.

Gut passt Kardamom zu diesem Morotslimpa. Ein Teelöffel ist ausreichend.

Das Brot würde ich immer frisch backen und nicht einfrieren. Es schmeckt frisch einfach besser!

Brot ohne Hefe hat meiner Meinung nach immer den Nachteil, dass es leicht trocken wird. Das passiert bei diesem Morotslimpa nicht so schnell! Es ist schön saftig und das ist es, was ich an diesem Rezept so liebe! Natürlich kann man das Brot auch mit Honig backen, aber der dunkle Sirup gibt dem Morotslimpa noch eine leicht malzige Note!

Probiert es einfach einmal aus, vielleicht gibt es das Möhrenbrot dann ja, genau wie bei uns öfter! Lasst es euch schmecken!

Alles Liebe,

miho