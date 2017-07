Ein Dip, der zu einem anständigem Stück Fleisch vom Grill oder aus der Pfanne, zu Gemüse, zu frischen Brot oder zu Tacos passt? Hatte ich bisher noch nicht, ist mir aber mit diesem Dip gelungen! Mein Lillekind ist ein hartnäckiger Avocado Verächter – freiwillig würde sie niemals ein Nahrungsmittel zu sich nehmen, das auch nur neben einer Avocado gelegen hat. Warum sie dann doch diesen Avocado-Dip verdrückt hat – zudem auch noch freiwillig und mit großem Appetit, muss ich euch unbedingt erzählen. Das Rezept hab ich für euch aufgeschrieben:



Tacos sind ja fast zu jedem Dip kompatibel, wir probieren da jede Menge aus. Guacomole ist schon eine Wucht zu diesen kleinen knackigen Dingern, auch eine warme Käsesoße ist nicht zu verachten und bei einem scharfen Salsa kann ich nicht widerstehen. Diesen Dip hab ich für einen gemütlichen Fernsehabend gemacht und ich ich hatte nicht vor, ihn mit meinem Lillekind zu teilen. Aber als ich den Raum kurz verlassen hatte, war sie über MEINE Tacos und diesen Dip hergefallen. Sie fand das neue Schnittlauch-Tzatziki ganz wundervoll!Dip, Dip, Hurra – Avocado-Frischkäse-Dip

Zutaten

1 reife Avocado

150 g (Ziegen-)Frischkäse

150 g Joghurt

1 Knoblauchzehe

1 Spritzer Zitronensaft

1 Spritzer Olivenöl

1 Schuss Liebe

Kräuter nach Wahl

(Dill, Petersilie oder Schnittlauch)

1/2 Chilischote (Bei Bedarf)

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Die Avocado wird geschält und grob in Würfel geschnitten. Frischkäse und Sahnejoghurt hinzufügen. Die Knoblauchzehe durch eine Knoblauchpresse drücken und zusammen mit den Kräutern und der Chilischote zu den übrigen Zutaten geben.

Mit einem Pürierstab werden alle Zutaten sehr fein zerkleinert und vermischt. Zum Schluss den Spritzer Olivenöl unterrühren und mit Salz, Pfeffer und Liebe abschmecken.

Fertig ist der Dip, der sensationell schmeckt!

Dieser Dip ist ein toller Ersatz für Kräuterbutter beim Grillen! Nicht umsonst wird die Avocado „Butter des Urwaldes“ genannt. Avocados enthalten sehr viel Fett, deshalb werden sie auch Butterfrucht oder Butterbirne genannt. Dieses Fett der Avocado besteht aber zu einem ungewöhnlich hohem Anteil aus wertvollen ungesättigten Fettsäuren, also kein Grund zur Sorge! Avocados enthalten sehr viel natürliche Salicylsäure (die kennt fast jeder als Wirkstoff des Aspirins). Das erklärt, warum die Avocado früher als Schmerz- und Fiebermittel genutzt wurde. Ausserdem enthalten Avocados neben vielen Vitaminen auch eine Vorstufe des Glücklichmacher-Hormons Serotonin, das Tryptophan. Serotonin sorgt für Ausgeglichenheit, guten Schlaf und es wird diesem Hormon sogar nachgesagt, dass es den Appetit auf Süßes hemmt. Die Avocado ist schon eine dolle Frucht, oder?

Natürlich habe ich meinem Lillekind gestanden, dass Avocoado in diesem Dip war und selbst die Tatsache, dass ich Ziegenfrischkäse verwendet habe, hat sie nicht geschockt. Sie hat am nächsten Tag noch gefragt, ob ich noch von dem „Schnittlauch-Tzatziki“ habe. Also, wenn ihr mich fragt, gibt es diesen Dip schon sehr bald wieder.

Alles Liebe und genießt den Tag!

miho

P.S.: Vielleicht noch ein kleiner und ganz wichtiger Tipp: So gesund die Avocado für uns Menschen ist, für die meisten Tiere (Hunde, Vögel, Fische, Hühner, Pferde, Ziegen, Hasen, Ratten usw.) ist sie durch den Inhaltsstoff Persin giftig!