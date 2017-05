Ein mediterraner Dip und kleine Brotstangen

Bei diesem Rezept für den mediterranem Dip mit Brotstangen ist eine Schale der Firma Staub auf den Rezeptbildern zu sehen. Der Artikel enthält Werbung!

Kleine Brotstangen und ein mediterraner Dip – sowas entsteht, wenn man mich nach Ladenschluss an einem Samstag darüber informiert, dass am nächsten Nachmittag eine Frauentruppe vor der Tür steht, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Da fällt ein Einkauf schon mal flach und ich mache, was ich in solchen Situationen immer mache: Kühlschranktür auf, Vorräte checken und kreativ werden.

Die kleinen Brotstangen sind aus wenigen Zutaten ganz schnell gebacken. Feta-Creme, Tzatziki und mein Avocado-Dip waren schnell gezaubert. Aber ich wollte noch einen neuen Dip für die kommende Grillsaison ausprobieren. Aus Oliven, getrockneten Tomaten, Frischkäse und einigen anderen Zutaten entstand dann der Dip, für den ich euch heute das Rezept mitgebracht habe. Er muss geschmeckt haben! Obwohl ich die doppelte Portion gezaubert habe, war dieser Dip zuerst verputzt.

Mediterraner Dip zum Grillen oder Snacken

Zutaten für den mediterranen Dip

5 getrocknete Tomaten

8 schwarze Oliven

1/2 Bund Basilikum

2 Knoblauchzehen

200 g Frischkäse

1 Teelöffel Olivenöl

2 – 3 Esslöffel Joghurt

1 Spritzer Zitrone

1 Prise Liebe

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Zubereitung des mediterranen Dips

Die getrockneten Tomaten, die Oliven, das Basilikum und die Knoblauchzehen werden sehr fein gehackt. Olivenöl und Joghurt zugeben und alles gut verrühren. Frischkäse unterheben und alles gut vermischen. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

Kleine Brotstangen zum Dippen

Zutaten für die Brotstangen

200 g Weizenmehl (550)

100 g Magerquark

1/2 Teelöffel Essig

2 Esslöffel Olivenöl

75 ml Milch

1/2 Teelöffel Salz

1 Prise Liebe

1/2 Päckchen Backpulver

75 ml Milch zum Bestreichen

Sesam oder Mohn zum Bestreuen

Zubereitung der Brotstangen:

Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Dann alle Zutaten zügig zu einem glatten Teig verarbeiten. 15 Gramm des Teiges abwiegen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer Rolle formen, die etwa die Dicke eines kleinen Fingers hat. Diese kleinen Stangen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Mit der Milch bestreichen und anschließend mit Mohn oder Sesam bestreuen.

15 – 20 Minuten backen, bis die Stangen goldbraun sind.

Nicht nur für einen Mädelsabend sind dieser Dip und die Brotstangen ideal! Für mich ist dieser Dip mein diesjähriger Favorit zum Grillen. Die Brotstangen sind schön universell, denn auch mit Kümmel oder grobem Meersalz sind sie sehr lecker! Vielleicht fallen euch ja noch mehr Varianten ein?

Übrigens passen zu diesem Dip ganz fantastisch meine schwedische Knäckebrotbrotkringel oder zu den selbstaufblasenden Brottaschen – die dann natürlich noch gefüllt werden! Du willst noch mehr Dips? Dann schau dir mein Tzatziki, den Avocado-Frischkäse-Dip oder die Feta-Creme an! Sie sind alle schnell zubereitet und schmecken grandios!

Viel Spaß beim Backen und Rühren!

Alles Liebe

miho