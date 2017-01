Franzbrötchen sind eine Spezialität aus Hamburg. Sie werden oft zum Frühstück serviert, sind aber auch auf der Kaffeetafel häufig zu finden. Zu welcher Zeit genau ein Rezept für das Franzbrötchen entstanden ist, ist nicht ganz geklärt. Sie sehen einem Croissant ähnlich, welches Anfang des 19. Jahrhunderts in Hamburg durch die französische Besatzung bekannt wurde. Man vermutet, dass daher der Name Franzbrötchen stammt. Ich kenne sie noch gut aus der Zeit in der ich meine erste Ausbildung in Hamburg gemacht habe. Als kleinen Snack habe ich sie sehr oft beim Bäcker gekauft und ich habe sie geliebt!



Häufig wird ein Plunderteig für die Zimtbrötchen hergestellt, aber es ist auch durchaus üblich sie aus einem Hefeteig zuzubereiten. Plunderteig muss aufwändig touriert werden, d. h. er wird gefaltet, ausgerollt, gedreht und wieder gefaltet – das habe ich mir bei meinem Rezept gespart. Wer Zimtschnecken mag, der wird Franzbrötchen lieben! Die Verwandschaft ist nicht zu übersehen. Allerdings werden die Franzbrötchen in der Mitte noch tief eingedrückt, so dass eine ganz typische Form entsteht. Der typische Geschmack eines Franzbrötchen entsteht durch die Füllung, die an den Seiten hervorquillt und leicht caramalisiert. Backt die Franzbrötchen einfach nach, ihr werdet den Geschmack nie vergessen.