Eierlikörpunsch – zu lecker um nur eine Portion zu machen!

Dieses Rezept für den Eierlikörpunsch ist in Zusammenarbeit mit Hula Hoop Eierlikör entstanden und enthält Werbung!

Eierlikörpunsch – das Rezept für jede Menge Spaß! Während Fantaflip – Eierlikör mit gelber Brause und Strohhalm, der Cocktail meiner Jugend war, ist ein Eierlikörpunsch für mich der Garant für einen gemütlichen und lustigen Abend im Kreis meiner Freundinnen! Hast Du Eierlikörpunsch schon einmal selbst gemacht?

Wer diesen Klassiker einmal selber gemacht hat, der wird den gekauften auf diversen Märkten nicht mehr mögen! Schließlich wandern in den selbstgemachten Eierlikörpunsch nur die allerbesten Zutaten und jede Menge Liebe! Das ist unschlagbar und unfassbar lecker! Probiert ihn zu Weihnachten, Silvester, als Party-Getränk oder einfach mal so! Bei Hula Hoop Eierlikör wird übrigens gerade ein TM 5 unter denjenigen verlost, die eine Probeflasche kaufen und den Kassenbon einsenden! Den Link findest du am Ende des Beitrags.

Ich stehe ja auf Klassiker und Nostalgie und ich muss schon sagen, dass ich beim Hula Hoop Eierlikör sofort zum Opfer werde. Die Relief Flasche ist ein optisch und haptisch schon sehr ungewöhnlich, die Form des Etiketts erinnert an einen Nierentisch aus den 50ern und die Gestaltung im PinUp-Style gefällt mir so gut, dass der Inhalt mir schon fast egal wäre – so ist das bei Verpackungsopfern üblicherweise immer. Aber der Inhalt der Flasche steht der Optik in nichts nach! Der Eierlikör ist super abgeschmeckt, dass wir in auf unserem Mädelsabend ganz Oldschool pur aus kleinen Schokobechern getrunken haben. Die kennst du doch sicher auch noch, oder?

Hausgemachter Eierlikörpunsch – Rezept

Zutaten für den Eierlikörpunsch

250 ml Milch

1/2 Vanilleschote

1 Zimtstange

125 ml Sahne

125 ml Hula Hoop Eierlikör

1 Esslöffel Rum

1 Prise Muskatnuss

2 Prisen Liebe

1 Esslöffel Honig

1 Becher Sahne

Caramelsoße

etwas Zimtpulver

Eierlikörpunsch – die Zubereitung

Zunächst die Milch in einen Topf gießen. Die Vanillestange der Länge nach aufschneiden, das Mark herauskratzen und zusammen mit der Zimtstange zur Milch geben. Den Topfinhalt bei mittlerer Hitze einmal aufkochen lassen und dann den Topf vom Herd ziehen.

Nun die Sahne, den Eierlikör und den Rum in den Topf gießen. Dann die Prise Muskatnuss und den Honig einrühren. Dann den Punsch in zwei Gläser füllen, mit einer Sahnehaube verzieren,etwas Caramel-Soße darüber gießen oder ein wenig Zimt darüber stäuben. Fertig! Prost!