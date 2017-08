Haselnuss Kekse mit Cappucino und Tuff

Dieser Beitrag mit dem Rezept für die Haselnuss Kekse mit Cappuccino und Tuff entstand in Kooperation mit KRÜGER FAMILY und enthält Werbung.

Diese Haselnuss Kekse mit Tuff sind ganz unspektakulär zuzubereiten, denn dieses Rezept gehört in die Kategorie Rollenkekse. Bei dieser Keksart wird der Teig zubereitet und zu Rollen geformt, von denen später kleine Scheiben abgeschnitten werden. Schön einfach, oder? Und das Beste ist, ihr könnt nicht nur die fertigen Haselnuss-Kekse verschenken, sondern auch eine Backmischung! Wie ihr sie vorbereitet, lest ihr später!



Das Besondere an diesem Rezept ist die leichte Kaffeenote! Ich habe bei der Zubereitung der Haselnuss Kekse Cappuccino verarbeitet. Je nach Cappuccino-Sorte kann der Geschmack dieser Plätzchen nämlich leicht variiert werden. Wer herzelieb schon länger liest, der weiß, dass ich solche Rezepte sehr liebe! Mehr dazu nach dem Rezept in den Tipps!

Haselnuss Kekse mit Tuff

Zutaten für die Haselnuss Kekse

50 g dunkle Schokolade

140 g Haselnusskerne

200 g Mehl

100 g Zucker

2 Prisen Liebe

50 g KRÜGER FAMILY Cappuccino Caramel-Krokant

50 g Maisstärke

1 Teelöffel Backpulver

1 Prise Salz

130 g Butter

1 Ei

für die Verzierung

1 Ei

120 g Puderzucker

100 g ganze Haselnüsse

Zubereitung der Haselnuss Kekse

Zunächst die Schokolade und die Haselnusskerne fein hacken! Anschließend Mehl, Zucker, Cappucino, Maisstärke, Backpulver und Salz in einer Schüssel gut vermischen.

Dann die Butter cremig schlagen und das Ei unterrühren. Nun alle trockenen Zutaten dazu geben und alles zu einem Teig verarbeiten.

Jetzt den Teig zu gleichmäßigen Rollen mit einem Durchmesser von etwa drei Zentimetern formen, in Frischhaltefolie wickeln und in den Kühlschrank legen. Mindestens drei Stunden kühlen!

Nach der Kühlzeit

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und 2 Backbleche mit Backpapier belegen. Dann den Teig aus der Kühlung nehmen und in 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Teigscheiben mit etwas Abstand auf die Backbleche legen und dann die Backbleche jeweils für ungefähr 10 Minuten in den Ofen schieben. Gut abkühlen lassen!

Verzieren der Kekse

Das Ei trennen und Eiweiß aufschlagen. Nach und nach den Puderzucker hinzufügen und so einen festen Zuckerguß herstellen. Sofort in einen Spritzbeutel füllen und auf jeden Keks einen großen Tupfen setzen und eine ganze Haselnuss in der Mitte platzieren. Gut trocknen lassen. Fertig!

Tipps:

Die Haselnuss Kekse sind etwa 4 bis 6 Wochen haltbar.

Wer fertig gehackte Haselnüsse verwendet, spart sich viel Zeit.

Die Kekse am besten in gut verschließbaren Gefäßen aufbewahren und zwischen die Haselnuss Kekse Backpapier legen.

Mit KRÜGER FAMILY Cappuccino Schoko-Goldnuss das Nuss-Aroma einfach noch ein wenig mehr intensivieren.

MIT KRÜGER FAMILY Cappuccino Double Schoko erinnern die Haselnuss Kekse noch ein wenig mehr an eine bekannte Schoko-Nuss-Creme.

KRÜGER FAMILY Cappuccino Classico enthält mehr Kaffee als die anderen Sorten und macht die Kekse zum echten Nachmittags-Keks.

Backmischung im Glas selbermachen

Diese Haselnuss Kekse mit Cappuccino kann man wunderbar verschenken. Aber was ist, wenn die Zeit nicht reicht, sie zu backen? Die Zutaten abwechselnd in ein Glas schichten, schon habt ihr ein wundervolles Geschenk – eine Backmischung.

Natürlich könnt ihr auch den Puderzucker für die Deko in einem kleinen Beutel an der Flasche befestigen und separat dazu schenken. Ich habe die Zutaten wie folgt in die Flasche gefüllt:

Mehl Zucker und Cappuccino, gemischt Stärke, Backpulver und Salz fein gehackte Schokolade gehackte Haselnüsse ganze Haselnüsse für die Deko

Die Backmischung ist etwa 3 Monate haltbar! Sie sollte dunkel und kühl gelagert werden. Der Beschenkte benötigt nur noch 2 Eier und die Butter.

