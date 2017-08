Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch ist seit vielen Jahren ein beliebtes Partyfood bei uns. Hier findet ihr das klassische Rezept.In den Tipps findet ihr die Abwandlung für eine vegetarische Variante und die Version für Käse-Lauchsuppe ohne Schmelzkäse.

Diese Käse-Lauchsuppe ist glutenfrei und low carb. Das macht sie so interessant für jede Feier oder Party und zudem sättigt sie ganz perfekt. Das Schöne an dieser Suppe ist, dass man sie schon am Tag zuvor vorbereiten kann. Außerdem ist sie blitzfix und schnell zubereitet!

Rezept für Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch

Zutaten für die Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch

3 Stangen Lauch

1 Zwiebel

1 Esslöffel Öl oder Butterschmalz

500 g gemischtes Hackfleisch

700 ml Gemüsebrühe

1 Prise Liebe

12o g Frischkäse

1 Becher Creme Fraiche

300 g Schmelzkäse

1 Prise Zucker

2 Esslöffel Zitronensaft

etwas Muskat

Pfeffer, Salz

Zubereitung der Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch

Zuerst die Lauchstangen putzen. Dazu wird der grüne Teil weggeschnitten, die äußeren Blätter abgeschnitten und die Wurzel entfernt. Anschließend die Stangen in feine Ringe schneiden. Die Ringe etws auseinander schieben, waschen und gut abtropfen lassen.

Nun die Zwiebel putzen und fein würfeln. Etwas Öl oder das Butterschmalzin einer Pfanne erhitzenund die Zwiebelwürfel darin anschwitzen. Hackfleisch hinzufügen und krümelig anbraten. Die Lauchringe dazu geben und fünf Minuten mitbraten.

Den Pfanneninhalt nun mit der Gemüsebrühe ablöschen und die Suppe kurz aufkochen. Dann den Frischkäse und die Creme Fraiche unterrühren. Nun den Schmelzkäse hinzufügen und in der Suppe schmelzen lassen.

Zuletzt die Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch mit Zitronensaft, Muskat, Pfeffer und Salz abschmecken. In kleine Schalen füllen und sofort mit Brot servieren! Fertig!

Tipps

Im Kühlschrank ist die Suppe zwei bis drei Tage haltbar. Bitte vorher gut abkühlen lassen.

für die vegetarische Variante das Hackfleisch durch 60 g Sojaschnetzel ersetzen. (Sojaschnetzel waschen und in aufgekochter Gemüsebrühe gar ziehen lassen. Dann scharf anbraten und alle Zutaten wie im Rezept oben verarbeiten)

das Hackfleisch durch 60 g Sojaschnetzel ersetzen. (Sojaschnetzel waschen und in aufgekochter Gemüsebrühe gar ziehen lassen. Dann scharf anbraten und alle Zutaten wie im Rezept oben verarbeiten) Für die Käse-Lauchsuppe ohne Schmelzkäse , den Schmelzkäse durch weitere 200 Gramm Frischkäse ersetzen. Kurz vor dem Servieren sehr viel geriebenen Parmesan auf die Suppe streuen.

, den Schmelzkäse durch weitere 200 Gramm Frischkäse ersetzen. Kurz vor dem Servieren sehr viel geriebenen Parmesan auf die Suppe streuen. Mit viel Petersilie bekommt die Suppe noch ein bisschen mehr Pfiff!

Ich bin kein großer Fan von Schmelzkäse und koche in der Regel die Variante ohne diese Zutat. Ich liebe Parmesan sehr! Die Suppe wird dadurch meiner Meinung nach noch ein wenig würziger. Wenn es allerdings schnell gehen muss und wenn ich große Mengen koche, geht auch die Käse-Lauchsuppe mit Hackfleisch und Schmelzkäse bei mir durch – ich finde, dass darf man einfach nicht so verbissen sehen.

Für die, die auf der Suche nach einer weiteren Party-Suppe sind, habe ich noch meine Pizza-Suppe auf dem Blog.

Alles Liebe und guten Appetit,

miho