Rezept für deftige Gulaschsuppe wie von Mutti

Hier kommt das Rezept für meine beste Gulaschsuppe! Mit einer gewissen Schärfe ist sie genau das Richtige an kalten Tagen! Ganz besonders beliebt ist sie auf Festen und Feiern – als Mitternachtssuppe ist sie der absolute Renner! Obwohl ich immer mehr als genug davon koche, bleibt kein bisschen davon übrig.

Für den nächsten Tag muss ich mir dann immer etwas Neues ausdenken, obwohl ich insgeheim immer darauf hoffe, dass wir sie am nächsten Tag noch einmal essen können, denn dann ist sie noch besser! Dieses Rezept reicht für vier Personen – etwas Brot dazu und alle werden satt!

Gulaschsuppe – deftig und wie von Mutti

Zutaten für die Gulaschsuppe

2 – 3 große Kartoffeln

1 Prise Liebe

2 Paprikaschoten

1 große Karotte

2 – 3 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 Chilischote

Butterschmalz zum Anbraten

500 g Gulasch

1 Teelöffel Paprika de la Vera

2 Esslöffel Paprikapulver edelsüß

1 Esslöffel Tomatenmark

50 ml Rotwein

1 Liter Wasser

Gemüsebrühe zum Abschmecken

1 Teelöffel Zucker

2 Lorbeerblätter

1 Teelöffel Majoran

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

1 Esslöffel guter, dunkler Balsamico

1/2 Bund Petersilie

Creme Fraiche als Topping

Zubereitung der Gulaschsuppe

Zutaten vorbereiten

Zunächst die Kartoffeln schälen, klein würfeln und mit Wasser bedeckt in einer Schale zur Seite stellen. Die Paprikaschoten gründlich waschen, entkernen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Anschließend die Chilischote putzen, entkernen und fein hacken. Nun die Karotten und die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Nur noch die Knoblauchzehe schälen und in sehr feine Würfel schneiden. Alle Zutaten zur Seite stellen.

Anbraten, würzen und Kochen

In einer großen Pfanne das Butterschmalz auslassen und die Gulasch-Fleischstücke portionsweise scharf darin anbraten – das Fleisch soll gut gebräunt sein. Immer mit etwas Wasser ablöschen, damit sich der Bodensatz löst und sofort in einen Topf umfüllen.

Die Zwiebel- und Karottenstücke in der Pfanne ebenso scharf anbraten. Paprika de la Vera, edelsüßen Paprika, das Tomatenmark, die Chilischote sowie den fein geschnittenen Knoblauch kurz mit anbraten. Dann alles mit dem Rotwein ablöschen und alles in den Topf zum Fleisch geben. Jetzt das restliche Wasser, Zucker, die Lorbeerblätter, den Majoran und den Balsamico hinzufügen und alles etwa eine Stunde sanft kochen.

LETZTE ZUTATEN HINZUFÜGEN, ABSCHMECKEN UND SERVIEREN

Zum Schluss die fein gewürfelten Kartoffeln zugeben und weitere 20 Minuten kochen lassen. Wenn die Kartoffeln weich sind, die Petersilie fein hacken und unterrühren. Die Gulaschsuppe in kleine Schüsseln füllen und einen Klecks Creme Fraiche darauf setzen. Heiß und mit Brot servieren.

Tipps

Gulaschfleisch ist mir häufig zu groß gewürfelt, ich schneide es vor dem Braten noch ein wenig kleiner.

Gern benutze ich einen Slowcooker! Fleisch und Gemüse anbraten, alle Zutaten hinzufügen und dann für eine Stunde auf High, anschließend weiter 10 Stunden auf Low garen.

Ist die Gulaschsuppe zu scharf, mildere ich die Schärfe mit Sahne ab.

Zu der Suppe serviere ich am liebsten Baguette.

Ich verwende grundsätzlich eine grüne und eine rote Paprikaschote.

Beim Putzen und Schneiden der Chilischote trage ich immer Handschuhe.

Je schärfer ihr das Fleisch und die Zwiebel anbratet, desto dunkler wird die Soße.

Wie kocht ihr eure Gulaschsuppe? Habt ihr eine Zutat, die in meinem Rezept vielleicht noch fehlt? Immer her mit euren Tipps! Ich bin gespannt, was ich von euch noch lernen kann.

Lasst euch die Suppe schmecken und alles Liebe

miho