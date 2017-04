Gegrillte Paprika – Antipasti Rezept

Gegrillte Paprika, eingelegt in einer raffinierten Marinade aus Olivenöl und Balsamico dürfen auf meinem Tisch im Sommer nicht fehlen! Ganz wichtig im Rezept sind der Knoblauch und die frischen Kräuter. Um den fruchtigen Geschmack noch etwas hervorzuheben, gebe ich etwas geriebene Zitronenschale dazu.

Ich liebe die gegrillten Paprika zu ganz frischem Brot! Idealerweise wird es leicht geröstet. So werden diese Antipasti zur idealen Beilage beim Grillen. Gegrillte Paprika lassen sich wunderbar lagern. Wichtig ist dabei, dass sie immer von der Marinade bedeckt sind und im Kühlschrank gelagert werden. So kann diese fruchtige Köstlichkeit nicht so schnell verderben.

Ich bin einige Zeit von Flensburg nach Paris gependelt, dort lernte ich diese Köstlichkeit kennen. Meine Gastgeber waren Italiener und sie waren in ihrer Freizeit mit Essen beschäftigt. Stundenlang haben wir auf der Terasse gesessen, geschmaust und geklönt. Die Zubereitung war für mich zuerst ein bisschen sonderbar – aber so ist das halt – andere Länder, andere Sitten.

Gegrillte Paprika – Antipasti

Zutaten für gegrillte Paprika

1 Kilo rote Paprika

5 Knoblauchzehen

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

1/2 Tasse Olivenöl

1/8 Tasse Balsamico

etwas Zitronenabrieb

1 Prise Liebe

1 Prise Zucker

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Zubereitung der gegrillten Paprika

Den Backofen auf 250 Grad Oberhitze vorheizen. Dann werden die Paprika gründlich mit lauwarmen Wasser gewaschen und anschließend gründlich abgetrocknet. Die Paprikaschoten nicht durchschneiden, sondern ganz auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und dieses auf der höchstmöglichen Schiene in den Ofen schieben. Die Paprika bleiben solange im Ofen, bis die äußere Schale fast schwarz ist. Zwischendurch drehen!

Meine italienischen Gastgeber nahmen die Paprika dann aus dem Ofen, ließen sie soweit abkühlen, dass das man sie gut anfassen konnte, warfen sie in eine Plastiktüte, die fest verschlossen wurde, bevor sie auf die kalten Fliesen in der Küche gelegt wurden. Die Paprikaschoten müssen vor der Weiterverarbeitung abkühlen. Vorsicht – gegrillte Paprika direkt aus dem Ofen können zu Verbrennungen führen. Achtung, wenn die Paprika zu heiß sind, schmilzt die Tüte – immer vorsichtig!

Während die gegrillten Paprikaschoten abkühlen, werden die Knoblauchzehen geschält und in feine Scheiben geschnitten. Die Kräuter werden gewaschen, anschließend werden die Rosmarin- und Thymianblättchen von den Blättern gestreift und grob geschnitten. Alle Zutaten zur Seite stellen.

Die gegrillten Paprika aus der Plastiktüte nehmen und die äußere Schale ablösen. Jetzt lassen sich auch der Stiel und die Kerne kinderleicht entfernen. Das Fruchtfleisch in Streifen schneiden und in eine flache Schale legen.

Öl und Balsamico mischen, Zitronenabrieb und Zucker hinzugeben und mit einer Prise Salz abschmecken. Diese Marinade wird über die gegrillten Paprika verteilt – etwas grobgemahlenen Pfeffer darüber streuen und alles gut vermischen.

Eingelegte, marinierte Paprika sollten einige Stunden ziehen, bevor sie serviert werden. Ich finde, dass ein besonders fruchtiges Olivenöl ganz besonders gut dazu passt.

Gegrillte Paprika sind eine tolle Beilage zum Grillen, ich liebe den fruchtigen Geschmack!

Aber ein kleiner Tipp noch zum Schluss – nur wirklich vollreife, tiefrote Paprika lassen sich nach dem Grillen im Backofen perfekt von der Schale befreien. Bei weniger reifen Früchten habe ich immer Probleme mit dem Abziehen der äußeren Haut.

Gegrillte Paprika eignen sich fantastisch, um daraus ein Pesto zuzubereiten. Hervorragend schmeckt es zu Spaghetti. Das Rezept werde ich noch hier auf dem Blog veröffentlichen.

Guten Appetit, ihr Lieben! Lasst es euch schmecken und genießt diese mediterrane Beilage.

Alles Liebe

miho