Dieser Paprika-Feta-Dip ist so lecker, dass ich normalerweise gleich das doppelte Rezept machen muss, weil die eine Portion in wenigen Minuten verputzt ist. Wer Antipasti und ganz besonders gegrillte Paprika mag, der wird diesen Dip lieben!

Entstanden ist das Rezept, weil ich nach einem Dip mit Schafskäse gesucht habe. So habe ich herumexperimentiert und die selbst gegrillten und marinierten Paprika, die ich im Sommer immer im Haus habe, verarbeitet. Ihr kennt doch sicher die Stände mit den südländischen Spezialitäten auf dem Markt?! Dieser Paprika-Schafskäse-Dip könnte auch von einem dieser Marktstände stammen!

Rezept für Paprika-Schafskäse-Dip

Zutaten für den Paprika-Feta-Dip

1 rote Paprika

1 Knoblauchzehe

1o0 g Feta-Käse

70 g Naturjoghurt

1 Prise Liebe

1/2 Teelöffel Oregano

1-2 Prisen Cayenne-Pfeffer

1 Prise Zucker

1 Teelöffel Olivenöl

Paprika-Feta-Dip – die Zubereitung

Backofen auf 250 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Die rote Paprika in der Zwischenzeit gründlich waschen und dann in den vorgeheizten Ofen geben. Die Paprikaschote wird solange gegart, bis sie rundherum fast angebrannt ausschaut. Dazu muss das Gemüse zwischendurch immer wieder gewendet werden. Sobald die Paprika fertig ist, sollte sie mindestens 15 Minuten abkühlen. Danach werden die Kerne, die Haut und der Stilansatz entfernt und das Fruchtfleisch in Stücke geschnitten.

Die Knoblauchzehe putzen und sehr fein hacken. Den Feta-Käse ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Paprika, Knoblauch und Feta-Käse zusammen in einen Mixer geben und den Naturjoghurt sowie den Oregano dazugeben. Alle Zutaten kräftig mixen und erst zum Schluss den Cayenne-Pfeffer, den Zucker und das Olivenöl hinzufügen und so lange pürieren, bis ein schön cremiger Paprika-Feta-Dip entstanden ist.

Ganz besonders toll schmeckt dieser Dip zu einem ganz frischen Weizenbrot. Wer es selbst backen möchte, dem kann ich nur wärmstens mein „magisches Baguette“ empfehlen. Es hat eine herrlich grobporige Krume und eine tolle Kruste. Probiert es einfach mal aus, das Tolle an diesem Brot ist, dass es nach insgesamt 2 Stunden duftend auf dem Tisch steht.

Ich habe für meinen Dip frischen Oregano verwendet, aber natürlich könnt ihr auch getrocknete Kräuter verwenden. Sehr lecker schmeckt der Dip auch mit Thymian – ich bin sicher, ihr probiert das einfach mal aus!

Wer den Dip noch weiter abwandeln möchte, der gibt Nüsse mit in den Mixer. Gerade zu Gemüsesticks ist die nussige Note genau richtig!

Guten Appetit, lasst es euch schmecken und habt einen schönen Tag!

Alles Liebe

miho