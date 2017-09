Rezept für meine beste Erbsensuppe – wie von Oma

Liebst du Erbsensuppe oder kann man dich damit jagen? Dieser rustikale Eintopf polarisiert und ich gehöre eindeutig zu den Menschen, die Erbseneintopf lieben. Mittlerweile! Das war nämlich nicht immer so, aber heute geht an einem kalten Wintertag nichts über einen anständigen Pott dieser Suppe. Die beste Erbsensuppe meines Lebens habe ich übrigens bei der Bundeswehr gegessen – ganz klassisch! Mein Rezept ist aber mindestens genauso gut!

Es gibt unzählige Rezepte für Erbsensuppe, aber die wichtigste Grundlage ist immer das frische Suppengemüse. Sellerie, Lauch, Möhren machen die Suppe schön würzig und für mich dürfen auch Petersilienwurzel und Zwiebel nicht fehlen. Ohne Speck ist Erbsensuppe nur halb so gut, nur mit Räucherfleisch wird die Suppe schön rauchig! Ihr dürft selbst ein bisschen kreativ sein, wenn es um die Menge geht – die ganzen Schwarten gebe ich gerne mit in den Topf, allerdings entferne ich sie vor dem Servieren. Mehligkochende Kartoffeln machen die Erbsensuppe schön sämig.

Die gute alte Erbsensuppe war für mich immer mit Erinnerungen an das Einweichen der getrockneten Erbsen verbunden. Die Zeiten sind vorbei, denn ich kaufe geschälte Trockenerbsen, so genannte Schälerbsen, die ohne Einweichen in den Eintopf gegeben werden. Die Einweichzeit vergangener Tage ist also Geschichte. Erbsensuppe ohne Schalen – ich bin im Himmel! Gibt es noch bessere Gründe für eine selbstgekochte Erbsensuppe?! Ja natürlich den Geschmack! Rauchig und würzig ist für mich genau das Richtige für diese kalte Jahreszeit!

Rezept für Erbsensuppe

Du findest auf herzelieb noch mehr Suppen Rezepte – schau dir auch die dänische gelbe Erbsensuppe und meine beste Linsensuppe kann ich auch wärmstens empfehlen!

ergibt ca. 6 Portionen

Zutaten für die Erbsensuppe

100 g Sellerie

150 g Lauch

1 große Karotte

1 Petersilienwurzel

2 Prisen Liebe

1 Zwiebel

2 Liter Wasser

150 g Bauchspeck

15 g Schweineschmalz

500 g getrocknete, geschälte Erbsen

2 Teelöffel Majoran

15 g Gemüsebrühe

300 g Kartoffeln

1 Bund Petersilie

Salz und Pfeffer

6 Wiener Würstchen

Zubereitung der Erbsensuppe

Den Lauch gründlich waschen. Karotte, Petersilienwurzel, Sellerie und die Zwiebel schälen und alle Gemüsesorten und den Bauchspeck in kleine Würfel schneiden.

Das Schweineschmalz in einem Topf erhitzen und die Speckwürfel darin leicht anbraten. Zwiebel hinzufügen und glasig dünsten. Das übrige Gemüse in den Topf geben und bei starker Hitze kurz und unter ständigem Rühren mitgaren. 1 Liter Wasser dazu gießen und alles gut verrühren.

Dann werden die Erbsen dazu gegeben, einen weiteren Liter Wasser dazu gießen und den Topfinhalt einmal aufkochen. Gemüsebrühe und Majoran in die Suppe streuen, mit den anderen Zutaten vermischen und bei kleiner Hitze köcheln lassen.

Kartoffeln erst später dazu geben!

Die Kartoffeln schälen, waschen und in kleine Würfel schneiden. Nach 20 Minuten Garzeit werden die Kartoffelwürfel mit den anderen Zutaten vermengt.

Die Suppe weitere 40 Minuten auf ganz kleiner Stufe weiter kochen lassen und zwischendurch immer wieder umrühren.

Zum Schluss wird die Erbsensuppe mit Pfeffer und Salz abgeschmeckt und mit gehackter Petersilie bestreut. Vor dem Servieren die Würstchen in feine Scheiben schneiden und zur Suppe geben.

Etwas bekömmlicher wird die Erbsensuppe, wenn man einen halben Teelöffel Natron in die Suppe gibt. Natürlich kann man diesen Eintopf auch mit Kassler oder Mettenden kochen, dann würde ich aber keine Würstchen dazu reichen. Fantastisch, diese Erbsensuppe eignet sich perfekt zum Einfrieren!

Erbsensuppe ist ein deftigen Essen und nicht unbedingt für einen Diätplan geeignet. 1 Portion nach diesem Rezept hat ca. 630 Kalorien, die Gesamtmenge hat ca. 3780 Kalorien.

Denkt bloß daran, die Suppe immer wieder umzurühren. Ich bin nämlich ein Spezialist für angebrannte Erbsensuppe. Ich habe immer so viel vor und bin überall am werkeln – es passiert mir so oft, dass etwas ansetzt. Sollte euch das mal passieren, kratzt bitte nicht auf dem Topfboden herum! Ihr würdet nur das Angebrannte lösen und im ganzen Eintopf verteilen. Mein Tipp: Topf vom Herd nehmen und den Inhalt vorsichtig und ohne den Bodensatz zu lösen in einen neuen Topf umfüllen!

Ihr wollt Erbsensuppe mit frischen Erbsen? Dann schaut euch unbedingt meine Zitronen-Kokos-Erbsensuppe mit Garnelen an. Oder doch lieber ein anderer Eintopf? Darf es ein bisschen Liebe aus der Suppenschüssel sein? Da wäre doch die frische Hühnersuppe genau das Richtige!

Habt ganz viel Spaß beim Kochen und Essen!

Alles Liebe

miho