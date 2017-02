Rezept für Kohlrabisuppe mit Camembert

Kohlrabisuppe macht mich glücklich! Diese vegetarische Suppe gehört zu meinem Lieblingsgerichte und es gibt sie bei uns sogar auch, wenn es keinen Kohlrabi aus heimischen Anbau gibt. Jetzt ist es einfach mal wieder so weit – ich brauchte Kohlrabi – jetzt und sofort! Ihr kennt Heißhunger ja bestimmt auch, oder?

Diese Suppe habe ich ohne Kartoffel und ohne Sahne gekocht, dafür aber mit einem herzhaften Camembert verfeinert. So wird die Kohlrabisuppe schön sämig und würzig. Ein einfaches Rezept mit großer Wirkung – schön sättigend und unfassbar aromatisch.

Die Kohlrabisuppe meiner Mutter hatte immer eine liebliche Note. Leider bin ich viele Jahre nicht dahinter gekommen, wie man diese Note hervorhebt. Ich habe Kohlrabi meist geschält und dann in Salzwasser gegart. Er war gut, keine Frage, aber das liebliche, zarte Aroma des Kohlrabis konnte ich nie herauskitzeln. Bis ich meiner Schwiegermutter beim Kochen half – ganz selbstverständlich gab sie einen Teelöffel Zucker ins Kochwasser. Ich war verblüfft, denn dieser Teelöffel Zucker scheint das ganze Geheimnis zu sein. Der Kohlrabi war aromatisch, wie ich es mir immer gewünscht habe.

Kohlrabisuppe mit Camembert

Rezept für ca. 4 Personen

Zutaten für die Kohlrabisuppe

600 g Kohlrabi

1/2 Zwiebel

50 g Butter

30 g Mehl

1 Liter Gemüsebrühe

1 Teelöffel Zucker

1 Teelöffel Zitronensaft

100 g Camembert (45%Fett)

1/2 Bund Petersilie

1 Prise Liebe

1 Prise Muskatnuss

Salz und Pfeffer

Zubereitung der Kohlrabisuppe

Kohlrabi schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebel ebenfalls schälen und fein hacken. Butter in einer Pfanne schmelzen und zuerst die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. Die Kohlrabi-Würfel dazu geben, kurz mitdünsten und dann das Mehl darüber streuen. Alles gut verrühren, anschließend 1 Liter Gemüsebrühe angießen und den Teelöffel Zucker hinzufügen. Kurz aufkochen, dann den Kohlrabi bei kleiner Hitze in ca. 10 Minuten garen.

In der Zwischenzeit die Rinde vom Camembert abschneiden und den Käse in kleine Würfel schneiden. Den Kohlrabi zusammen mit dem Kochwasser pürieren. Jetzt die Camembert-Würfel in die Kohlrabisuppe geben, damit sie darin schmelzen, und dabei das Rühren nicht vergessen!

Zum Schluss wird die Suppe mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss abgeschmeckt. Die Petersilie fein hacken und die Suppe damit dekorieren.

Diese Kohlrabisuppe hat insgesamt ca. 982 Kalorien (kcal.) und ca. 58 g Kohlenhydrate. Pro Teller sind das etwa 246 Kalorien (kcal.) und 15 g Kohlenhydrate.

Die zarten Kohlrabiblättchen eignen sich ganz wunderbar als Dekoration. Noch etwas frischer wird die Suppe mit etwas Abrieb von einer Biozitrone.

Wenn du von Suppe nicht genug bekommen kannst, dann schau dir doch mal meine Steckrüben-Cremesuppe oder die Hühnersuppe an. Ein Goldstück aus der Küstenküche ist auch die Krabbensuppe.

Hab einen wundervollen Tag und lass es dir gut gehen!

Alles Liebe

miho