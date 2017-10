Labskaus Rezept – Original von der Küste in Nordfriesland

Ein Labskaus Originalrezept?! Gibt es nicht – ganz im Ernst. Dieses Rezept ist nach dem Rezept meiner Schwiegermutter zubereitet. Und die war ein Original – und zwar aus Nordfriesland. Rezepte für Labskaus gibt es wie Sand am Meer und die Grundzutaten wie Kartoffeln und rote Bete sind immer gleich, aber die Mengenangaben variieren. Beim Fleisch wird es aber frickelig.



Labskaus wurde früher auf Schiffen gegessen. Wer denkt, Labskaus ist ein Fischgericht, der irrt sich! Usprünglich ist es ein Fleischgericht und das bleibt es auch für mich! Jedem Seemann stand nämlich seine Ration Fleisch zu.Verwendet wurde an Bord Pökelfleisch vom Rind (Brust) und vom Schwein (Bauch) wegen der besseren Haltbarkeit.

Allerdings wurde das Fleisch auf dem Schiff wohl nicht durch den Fleischwolf gedreht, sondern eher so lange gekocht, bis es von selbst zerfiel. Labskaus ist nämlich seit Jahrhunderten bekannt, der Fleischwolf wurde aber erst um 1850 erfunden. Labskaus mit Ei gab es schon auf den alten Segelschiffen, aber wieso gab es Eier an Bord? Die Schiffe waren doch oft monatelang unterwegs! Das erzähle ich euch ganz am Schluss und es hat etwas mit dem Klabautermann und Seemansgarn zu tun.

Das Gericht lieferte ausreichend Vitamine, so konnte unter anderem Skorbut vorgebeugt werden. Schlechte Zähne waren weit verbreitet beim einfachen Volk in früheren Zeiten und genau deswegen war das breiige Labskaus nicht nur auf Schiffen ein echter Renner.

Skipperlabskovs aus Dänemark wird mit frischen Fleisch zubereitet und nicht so stark gemust. Da in der heutigen Zeit auch Pökelfleisch nicht mehr an jeder Ecke zu haben ist und auch nicht mehr in jedem Haushalt ein Fleischwolf vorhanden ist, hat sich Corned Beef als Ersatz bewährt. In dem nachfolgenden Rezept kannst du auswählen für welche Zubereitungsform du dich entscheidest.

Labskaus

Zutaten für das Labskaus

500 g gepökeltes Fleisch (Rind und Schweinebauch)

2 Lorbeerblätter

1 Esslöffel weiße Pfefferkörner oder

oder 300 – 500 g Corned Beef

600 – 800 g Kartoffeln (mehligkochend)

400 g rote Bete

2 Zwiebeln



4 Gewürzgurken

2 – 3 Esslöffel Schweineschmalz

Salz, Pfeffer

4 Eier

4 Rollmöpse

Labskaus – die Zubereitung

Das gepökelte oder frische Fleisch in einen großen Topf legen und mit Wasser aufgießen, bis es bedeckt ist. Nun die Gewürze hinzufügen und den Topfinhalt aufkochen. Hitze reduzieren und das das Fleisch in etwa 60 bis 90 Minuten gar kochen.

Die rote Bete ungeschält in reichlich Wasser ungefähr eine Stunde kochen. In einem separaten Topf die Kartoffeln mit Schale in 20 bis 25 Minuten garen.

Die Kartoffeln und die Rote Bete leicht abkühlen lassen und dann schälen. Ich stampfe die Kartoffeln in einem großen Topf so, dass sie leicht stückig sind. Die rote Bete und die Gewürzgurken sehr klein schneiden, pürieren und zu den Kartoffeln geben. Das gekochte Fleisch durch die grobe Scheibe des Fleischwolfs drehen und unter die übrigen Zutaten rühren.

Nun die Zwiebeln schälen, fein hacken und im Schweineschmalz glasig dünsten. Wer Labskaus mit Corned Beef kocht, zerpflückt das Fleisch und gibt es mit in die Pfanne. Dann zusammen mit dem Fett zu den übrigen Zutaten geben. Je nach gewünschter Konsistenz noch Gemüsebrühe zugeben. In alten Zeiten wurde etwas vom Fleischsud dazu gegossen. Nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann alles gut umrühren und noch einmal ca. 20 Minuten bei geringer Hitze durchziehen lassen.

Das Labskaus auf dem Teller mit gebratenem Eiern anrichten und einen Rollmops sowie Gurken dazu reichen. Wer mag, gibt noch einige Bällchen rote Bete dazu.

Tipps

Labskaus schmeckt aufgewärmt am zweiten und am dritten Tag noch besser.

Reste lassen sich wunderbar einfrieren.

Wir mögen das Labskaus gern sehr rot und nicht allzu fleischfarben. Deswegen ist der Anteil an roter Bete in meinem Rezept höher.

Labskaus vegetarisch?! hahahahhaaaa…..

Wieviele Kalorien dieses Gericht hat?! Das hängt davon ab, was für ein Fleisch verwendet wird. Bei Labskaus sind mir Kaloriendangaben vollkommen einerlei.

Das Huhn an Bord und der Klabautermann

Auf alten Segelschiffen gab es häufig Hühner oder zumindest ein Huhn! Aber was hat der Klabautermann damit zu tun? Seeleute sind abergläubisch – sehr abergläubisch.

Der Klabautermann ist eigentlich der gute Geist oder Kobold eines (Segel-)Schiffes, der sich durch Poltern und Lärmen bemerkbar macht und den Kapitän bei Gefahr warnt. Außerdem spielt er den schlafenden Seemännern gern Streiche.

Allerdings ist der Kobold in der Regel unsichtbar, doch man sagt, wenn der Klabautermann sich dem Kapitän zeigt, droht schweres Wetter oder sogar der Untergang. Angeblich fürchten sich Kobolde vor Hühnern und der Klabautermann zeigt sich nicht, wenn ein Huhn auf dem Schiff ist. Ein Huhn in der Kajüte sollte auch die schlafende Mannschaft vor dem Schabernack des Klabautermanns schützen. Sicher gibt es noch viele andere Geschichten um den Klabautermann!

Mit einem Augenzwinkern ist nun auch klar, wie das Ei aufs Labskaus kommt. Ich vermute ja ganz stark, dass die Eier nicht für die ganze Mannschaft gereicht haben.

So, jetzt aber ran an den Topf! Das beste Labskaus ist nämlich ein selbstgekochtes. Ob sich ein Rezept für ein Hamburger Labskaus oder ein Bremer Labskaus so ganz anders und besonders ist, kann ich dir nicht sagen. Ich denke einmal, dass auch die Hausfrauen und Familien in diesen Städten ihre Rezeptvarianten haben. Labskaus in der Dose ist für mich keine Option – es sei denn, mein Lieblingskoch Tim Mälzer bringt irgendwann sein Labskaus in der Konserve auf dem Markt. Das würde ich glatt kaufen!

Lass dir das Labskaus schmecken und finde „dein Rezept“ – guten Appetit!

