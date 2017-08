Das was wir Ofenbrot nennen, ist vielen auch als Rahmfladen vom Mittelaltermarkt oder Stadtfest bekannt! Da ich nicht sehr oft die Da ich nicht sehr oft die Gelegenheit habe, so einen Markt zu besuchen, backe ich sie am liebsten selber. Wichtig ist für mich am Rezept, dass auf jeden Fall Roggenmehl in den Teig kommt!

Mein Rezept ist für zwei großen Ofenbrote oder Rahmfladen ausreichend. Es ist aber auch kein Problem, größere Mengen davon zu machen. Da die Teigstücke schnell belegt sind, kann man sie auch problemlos für viele Personen zubereiten.

Ofenbrot oder Rahmfladen wie vom Mittelaltermarkt

Zutaten für das Ofenbrot

140 ml lauwarmes Wasser

10 g Hefe

150 g Weizenmehl Typ 550

1 Prise Liebe

80 g Roggenmehl

1 Teelöffel Salz

1 Teelöffel Olivenöl

4 Esslöffel Créme Fraîche

3 Frühlingszwiebeln

100 g Speck

Zubereitung des Ofenbrots

Zunächst die Hälfte des lauwarmen Wassers in eine Schüssel gießen, die Hefe hineinbröckeln und darin auflösen. Zwei Esslöffel Weizenmehl gut unterrühren, bis die Masse glatt ist. Die Schüssel zur Seite stellen, bis die Flüssigkeit Bläschen steht.

Das restliche Weizenmehl, das Roggenmehl und das Salz mischen. Dann das restliche Wasser in die Schüssel gießen, die Mehlmischung dazu geben und alles zu einem Teig verarbeiten. Der Hefeteig ist fertig, wenn er nicht mehr an den Händen klebt und sich vom Schüsselrand löst. Sollte der Teig noch zu feucht sein, einfach etwas Mehl hinzufügen. Die Schüssel mit einem Tuch abdecken und den Teig etwa eine Stunde gehen lassen.

Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Nach der Gehzeit den Teig in zwei Teile teilen, jedes Stück zu einem Fladen formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Jedes Teigstück mit 2 Esslöffeln Créme Fraiche bestreichen. Die Lauchzwiebeln in feine Ringe und den Speck in feine Würfel schneiden. Die Speckwürfel auf den Teigfladen verteilen und die Frühlingszwiebel-Ringe zur Seite stellen. Das Backblech in den Ofen schieben und die Ofenbrote 25 – 30 Minuten backen. Nach dem Backen die Frühlinszwiebel aufstreuen, ein wenig Pfeffer darauf geben und sofort servieren! Fertig!

Tipps

Als Alternative für den Belag Tomaten, Speck oder Salami und Zwiebeln.

Feine Kartoffelscheiben schmecken wunderbar auf den Rahmfladen.

Ein Belag mit Räucherlachs ist sensationell gut! Zum Schluss noch etwas Dill drüberstreuen.

Käse-Liebhaber bestreuen den Fladen zum Schluss noch mit geraspelten Käse.

Mit feingehackten Chili-Flocken oder Kräutern im Teig bekommt der Rahmfladen noch einen Pfiff!

Ein oder zwei Teelöffel Senf in der Creme Fraiche geben noch einen zusätzlichen Pfiff. Passt gut zu Käse und Fisch!

An diesem Ofenbrot kannst du dich richtig austoben! Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt! Ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Bild von deiner ganz persönlichen Kreation schickst!

Guten Appetit, Ihr Lieben! Lasst es euch schmecken und habt einen wundervollen Tag!

Alles Liebe,

miho